Россиянке дали 2 года условно за то, что застала мужа за изменой

21 мая 2026, 14:08

Жительница Камчатки получила условный срок после попытки доказать измену мужа

Жительница Камчатки получила два года условно после того, как застала мужа с любовницей. Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина засняла измену, но в итоге суд признал её виновной в распространении порнографии в интернете.