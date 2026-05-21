Россиянке дали 2 года условно за то, что застала мужа за изменой
Жительница Камчатки получила два года условно после того, как застала мужа с любовницей. Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина засняла измену, но в итоге суд признал её виновной в распространении порнографии в интернете.
49-летняя Татьяна из Петропавловска-Камчатского в ночь на Хеллоуин выпивала дома с гражданским мужем и их общей знакомой. На следующий день она застала пару в гостиной за занятием сексом.
Женщина записала голосовое сообщение для мужа любовницы, а когда тот попросил доказательства, достала телефон и сняла шесть видео и несколько фотографий. Все эти материалы она отправила ему в мессенджере.
Суд не оценил желания гражданки разоблачить изменников и признал её виновной в распространении порнографических материалов в сети. На заседании Татьяна объяснила свои действия «злостью и обидой». Судья назначил ей два года условно с испытательным сроком, конфисковал телефон и обязал выплатить 36 тысяч рублей судебных издержек.
