ЛГБТ*-компания из Омска жестоко убила друга за то, что он решил стать натуралом
В Омске расследуют убийство 20-летнего студента ОмГУ. Тело погибшего нашли 20 июня на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
По факту ЧП следствие задержало шестерых подозреваемых — троих молодых людей и трёх девушек в возрасте от 20 до 25 лет. Погибший входил в их компанию, но заявил, что хочет выйти из неформального объединения и строить обычные отношения с девушками. Это решение, по версии обвинения, и стало причиной расправы.
Злоумышленники заранее купили скотч, ножи и пакеты. Затем выбрали безлюдное место и выманили студента на пустырь, повалили на землю, связали скотчем и нанесли ему несколько ударов ножом в шею и грудь.
После этого обмотали тело пакетами и сбросили в яму. Суд отправил всех шестерых под стражу. Им предъявили обвинение в убийстве группой лиц. Закон предусматривает за это наказание от восьми лет до пожизненного лишения свободы.
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