ЛГБТ*-компания из Омска жестоко убила друга за то, что он решил стать натуралом

30 июня 2026, 20:06

В Омске полиция арестовала шестерых подозреваемых по делу об убийстве студента

Фото: Istock/Dzurag

В Омске расследуют убийство 20-летнего студента ОмГУ. Тело погибшего нашли 20 июня на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта. ​Подробности приводит Telegram-канал Mash.