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ЛГБТ*-компания из Омска жестоко убила друга за то, что он решил стать натуралом

В Омске полиция арестовала шестерых подозреваемых по делу об убийстве студента
Фото: Istock/Dzurag

В Омске расследуют убийство 20-летнего студента ОмГУ. Тело погибшего нашли 20 июня на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта. ​Подробности приводит Telegram-канал Mash.



По факту ЧП следствие задержало шестерых подозреваемых — троих молодых людей и трёх девушек в возрасте от 20 до 25 лет. Погибший входил в их компанию, но заявил, что хочет выйти из неформального объединения и строить обычные отношения с девушками. Это решение, по версии обвинения, и стало причиной расправы.

Злоумышленники заранее купили скотч, ножи и пакеты. Затем выбрали безлюдное место и выманили студента на пустырь, повалили на землю, связали скотчем и нанесли ему несколько ударов ножом в шею и грудь.

После этого обмотали тело пакетами и сбросили в яму. Суд отправил всех шестерых под стражу. Им предъявили обвинение в убийстве группой лиц. Закон предусматривает за это наказание от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

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