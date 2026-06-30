Полуголый «пожарный инспектор» пытался поджечь замурованную в квартире москвичку
В столице мастер по наращиванию волос обратилась в полицию после того, как сосед замуровал входную дверь и устроил возгорание. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Мастер Александра снимает студию в центре Москвы. Вечером около десяти часов в дверь постучал мужчина, представился сотрудником пожарной инспекции и потребовал показать документы. Девушка отказала ему и выпроводила гостя.
Через несколько минут незваный визитёр вернулся. Он заблокировал дверь студии стройматериалами, запенил проём монтажной пеной и попытался устроить возгорание. Пожар потушил сосед, который заметил дым.
После этого мужчина переключился на другие помещения и учинил погром в цокольном этаже жилого комплекса. Свои действия задержанный объяснил усталостью от шумного ремонта по соседству. При этом строительные работы шли не непосредственно в студии пострадавшей, а на всём этаже дома.
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