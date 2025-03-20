«Либо со мной, либо мертвой»: бывший парень больше трех часов изощренно пытал девушку. Почему полиция так и не приехала?

Фото: iStock/SB Arts Media
В ночь с 13 на 14 января 2020 года в мрачных коридорах общежития на Ленинградском проспекте раздались пронзительные женские крики. Около трех часов ночи они становились всё громче, наполненные отчаянием и страхом.
Более трех часов беззащитная жертва страдала в своей квартире, а полиция оставалась бездействующей. Как могло случиться так, что её мучитель остался безнаказанным? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Несмотря на развод родителей, Вера сохранила теплые отношения с отцом Евгением, часто проводя каникулы с его новой семьей. Мама, Оксана, надеялась, что дочь выберет путь в университет культуры, но Вера удивила всех, поступив в Кузбасский государственный технический университет на факультет экономической безопасности. Она мечтала о карьере в управлении по противодействию коррупции, демонстрируя стремление к серьезным свершениям. Эта очаровательная и талантливая девушка казалась обладательницей яркого будущего, полного возможностей и свершений.
Гнилая кровь и чудовищеВладислав Канюс, родившийся 4 августа 1996 года, стал центральной фигурой в резонирующем деле. О его биографии известно немного: отсутствуют данные о национальности, месте работы и образовании. Однако ясно, что в его семье царила неразбериха.
Трагедия коснулась Владислава, когда его отец покончил с собой, использовав охотничье ружье. Это произошло после того, как его уличили в краже и завели уголовное дело. У Владислава есть брат Станислав, переехавший в Новосибирск, который утверждает, что не замечал за братом деструктивного поведения.
В то же время родители Веры Пехтелевой отзывались о Канюсе крайне негативно. Отец Евгений назвал его «гнилой кровью», а мать – «чудовищем». Владислав, бросивший учебу после девятого класса, вел жизнь, далекую от идеалов: злоупотреблял алкоголем и имел судимость за грабеж. Их отношения с Верой начались в 2017 году, когда семьи молодых людей, живущие по соседству в Киселевске, уже были знакомы.
Вера надеялась изменить Владислава, но он использовал ее, не желая работать и регулярно залезая в ее кошелек. После двух лет токсичных отношений Вера решила расстаться с ним, но Канюс был категорически против и задумал мрачный план: она должна была быть либо с ним, либо мертвой.
Ночь окутала квартиру мрачной тишиной, но вскоре она была разорвана жуткими криками, доносившимися из квартиры номер 738.
Соседи в панике собирались в коридоре, среди них оказался и брат Владислава. Он вспомнил его угрозы в адрес Веры и понял — нужно ломать дверь. В воздухе витала невыносимая тревога, и никто не знал, что скрывается за этой железной преградой.
В квартире Владислава Канюса 13 января 2020 года развернулась настоящая трагедия. Вечер начинался с романтической ноты: Канюс, надеясь на примирение с Верой Пехтелевой, купил для неё ликёр, а себе — шесть литров пива и бутылку водки. Однако мечты о восстановлении отношений быстро рассеялись: Вера была непреклонна и не собиралась продолжать их связь. В состоянии алкогольного опьянения Канюс, разгорячённый спиртным, напал на девушку.
На допросе он утверждал, что перед тем как начать душить Веру, всего лишь слегка ударил её четыре раза ладонью, а её травмы якобы были следствием того, что она сама ударилась о шкаф. Но результаты судебно-медицинской экспертизы говорят об обратном: Канюс изверг нанес Вере не менее 56 телесных повреждений, безжалостно издеваясь над ней в течение трёх с половиной часов.
Схема, составленная судмедэкспертами, показывает, что на теле жертвы не осталось ни одного живого места — почти половина ударов пришлась на её лицо. Ослеплённый яростью, он использовал не только руки и ноги, но и тяжёлые предметы, а затем взялся за нож. Его намерение не заключалось в том, чтобы быстро лишить девушку жизни; напротив, он стремился растянуть её страдания.
На допросе Канюс жаловался, что Вера кусала его за пальцы, в то время как сама отчаянно боролась за свою жизнь, пытаясь вырваться из этой смертельной ловушки.
В течение полутора часов в службу 112 поступило несколько звонков с просьбой о помощи, но полиция не реагировала. Оператор службы 112 переключала звонящих на дежурную часть, где никто не отвечал, а сотрудники полиции объясняли отсутствие реакции нехваткой ресурсов и бензина.
Соседи не дождались полицию и, вооружившись металлическим ломом, стали ломать дверь. Проломив барьер они увидели страшное: неподвижное тело девушки, красные стены и пол — квартира превратилась в сцену кровавой бойни.
Когда в дежурной части узнали, что девушка мертва, наряд быстро приехал. Майор, осознавший масштабы трагедии, проявил эмоции, ведь халатность может повлечь срок до 5 лет.
В итоге двух старших сотрудников обвинили в ущербе от халатности и они отделались штрафом. Сыграли роль смягчающие обстоятельства — у полицейских на тот момент были малолетние дети.
Тело из морга забирал дядя жертвы, он до сих пор переживает ужас от увиденного. Друзья и знакомые не понимают, почему Вера выбрала этого человека.
В ходе судебного процесса Канюс утверждал, что конфликт начался из-за оскорблений со стороны Веры, и он действовал в ответ на её агрессию. 28 июля 2022 года Кемеровский областной суд приговорил его к 17 годам лишения свободы и выплате 4 миллионов рублей компенсации родителям Веры. Несмотря на попытки родных обжаловать приговор, суд оставил его без изменений.
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Талантливая ВераВера Пехтелева, родившаяся 24 сентября 1997 года в Киселевске, Кемеровской области, с ранних лет выделялась среди сверстников. Учёба в Лицее принесла ей признание: её имя появилось в разделе «Гордость Лицея», а участие в областных мероприятиях и победа на фестивале «Радуга» лишь подтверждали её талант. Вера занималась вокалом в коллективе «Киселевские авоськи», что подчеркивало её артистичную натуру.
Несмотря на развод родителей, Вера сохранила теплые отношения с отцом Евгением, часто проводя каникулы с его новой семьей. Мама, Оксана, надеялась, что дочь выберет путь в университет культуры, но Вера удивила всех, поступив в Кузбасский государственный технический университет на факультет экономической безопасности. Она мечтала о карьере в управлении по противодействию коррупции, демонстрируя стремление к серьезным свершениям. Эта очаровательная и талантливая девушка казалась обладательницей яркого будущего, полного возможностей и свершений.
Фото: iStock/Egor Maltsev
Гнилая кровь и чудовищеВладислав Канюс, родившийся 4 августа 1996 года, стал центральной фигурой в резонирующем деле. О его биографии известно немного: отсутствуют данные о национальности, месте работы и образовании. Однако ясно, что в его семье царила неразбериха.
Трагедия коснулась Владислава, когда его отец покончил с собой, использовав охотничье ружье. Это произошло после того, как его уличили в краже и завели уголовное дело. У Владислава есть брат Станислав, переехавший в Новосибирск, который утверждает, что не замечал за братом деструктивного поведения.
В то же время родители Веры Пехтелевой отзывались о Канюсе крайне негативно. Отец Евгений назвал его «гнилой кровью», а мать – «чудовищем». Владислав, бросивший учебу после девятого класса, вел жизнь, далекую от идеалов: злоупотреблял алкоголем и имел судимость за грабеж. Их отношения с Верой начались в 2017 году, когда семьи молодых людей, живущие по соседству в Киселевске, уже были знакомы.
Умница влюбилась в хулиганаВладислав Канюс и Вера Пехтелева проводили время вместе на вечеринках и развлекательных заведениях, их отношения соответствовали классической схеме: умная девушка и хулиган.
Вера надеялась изменить Владислава, но он использовал ее, не желая работать и регулярно залезая в ее кошелек. После двух лет токсичных отношений Вера решила расстаться с ним, но Канюс был категорически против и задумал мрачный план: она должна была быть либо с ним, либо мертвой.
Жуткие крики о помощиПосле ссоры девушка переехала в студенческое общежитие. 12 января 2020 года Вере Пехтелевой позвонил Владислав Канюс и предложил заехать за вещами в их общую квартиру на Ленинградском проспекте. Вера отправила подруге голосовое сообщение о том, что съездит за вещами и вернется. От помощи она отказалась и решила вернуться в общежитие на такси, но этого так и не случилось.
Ночь окутала квартиру мрачной тишиной, но вскоре она была разорвана жуткими криками, доносившимися из квартиры номер 738.
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
Соседи в панике собирались в коридоре, среди них оказался и брат Владислава. Он вспомнил его угрозы в адрес Веры и понял — нужно ломать дверь. В воздухе витала невыносимая тревога, и никто не знал, что скрывается за этой железной преградой.
В квартире Владислава Канюса 13 января 2020 года развернулась настоящая трагедия. Вечер начинался с романтической ноты: Канюс, надеясь на примирение с Верой Пехтелевой, купил для неё ликёр, а себе — шесть литров пива и бутылку водки. Однако мечты о восстановлении отношений быстро рассеялись: Вера была непреклонна и не собиралась продолжать их связь. В состоянии алкогольного опьянения Канюс, разгорячённый спиртным, напал на девушку.
На допросе он утверждал, что перед тем как начать душить Веру, всего лишь слегка ударил её четыре раза ладонью, а её травмы якобы были следствием того, что она сама ударилась о шкаф. Но результаты судебно-медицинской экспертизы говорят об обратном: Канюс изверг нанес Вере не менее 56 телесных повреждений, безжалостно издеваясь над ней в течение трёх с половиной часов.
Схема, составленная судмедэкспертами, показывает, что на теле жертвы не осталось ни одного живого места — почти половина ударов пришлась на её лицо. Ослеплённый яростью, он использовал не только руки и ноги, но и тяжёлые предметы, а затем взялся за нож. Его намерение не заключалось в том, чтобы быстро лишить девушку жизни; напротив, он стремился растянуть её страдания.
На допросе Канюс жаловался, что Вера кусала его за пальцы, в то время как сама отчаянно боролась за свою жизнь, пытаясь вырваться из этой смертельной ловушки.
Фото: iStock/zoka74
Никто не отвечалСоседи слышали, как девушка билась о железную дверь, пытаясь спастись от Каниуса, который продолжал расправу.
В течение полутора часов в службу 112 поступило несколько звонков с просьбой о помощи, но полиция не реагировала. Оператор службы 112 переключала звонящих на дежурную часть, где никто не отвечал, а сотрудники полиции объясняли отсутствие реакции нехваткой ресурсов и бензина.
Неподвижное тело девушкиСпустя 3,5 часа невыносимых криков о помощи все внезапно прекратилось. По свидетельствам соседей, ужас длился до 6:30 утра — они безрезультатно звонили в полицию более полутора часов подряд. И вдруг в квартире номер 738 стало пугающе тихо. Это был финал, который положил Канюс — человек, который не только лишил Веру воздуха, но и довел до смерти.
Соседи не дождались полицию и, вооружившись металлическим ломом, стали ломать дверь. Проломив барьер они увидели страшное: неподвижное тело девушки, красные стены и пол — квартира превратилась в сцену кровавой бойни.
Фото: iStock/Jannoon028
Когда в дежурной части узнали, что девушка мертва, наряд быстро приехал. Майор, осознавший масштабы трагедии, проявил эмоции, ведь халатность может повлечь срок до 5 лет.
В итоге двух старших сотрудников обвинили в ущербе от халатности и они отделались штрафом. Сыграли роль смягчающие обстоятельства — у полицейских на тот момент были малолетние дети.
С ужасом вспоминает о том, что увиделМама Веры отказывается верить в смерть дочери и продолжает ждать звонка. Женщине проще думать, что ее дочь счастлива в другом городе. Отец, Евгений Пехтелев, чувствует вину за то, что не вмешался в отношения Веры с Владом.
Тело из морга забирал дядя жертвы, он до сих пор переживает ужас от увиденного. Друзья и знакомые не понимают, почему Вера выбрала этого человека.
ПриговорВладислава Канюса обвинили в лишении жизни Веры Пехтелевой без особой жестокости, что могло привести к более мягкому наказанию. Некоторые считают, что следственные органы намеренно занизили степень его вины, чтобы облегчить дело для полицейских, не отреагировавших на вызов. Общественный резонанс заставил суд пересмотреть дело полицейских, переквалифицировав его на более серьезную статью.
В ходе судебного процесса Канюс утверждал, что конфликт начался из-за оскорблений со стороны Веры, и он действовал в ответ на её агрессию. 28 июля 2022 года Кемеровский областной суд приговорил его к 17 годам лишения свободы и выплате 4 миллионов рублей компенсации родителям Веры. Несмотря на попытки родных обжаловать приговор, суд оставил его без изменений.
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