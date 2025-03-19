«Мощнейшая бойня 21 века»: 19-летний парень сел за тройное убийство и план расстрела 30 детей

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei
19-летний Николас Проспер был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 49 лет за убийство своей семьи и план массового расстрела в начальной школе. Его целью было убить 30 детей, чтобы стать «самым печально-известным школьным стрелком» в истории Великобритании, пишет DailyMail 19 марта.
13 сентября 2024 года в городе Лутон юный Проспер жестоко убил свою мать Джулиану Фалкон (48 лет), сестру Жизель (13 лет), и брата Кайла (16 лет). Он застрелил мать в голову, сестру — в лицо, а брату нанес более 100 ножевых ранений, затем дважды выстрелил в него.
Примечательно, что мать с сестрой также умерли в страхе и боли. Следствие установило по следам борьбы и синякам на теле матери, что та пыталась остановить сына, увидев в его руках оружие. Труп сестры преступника был найден под столом — девочка пряталась от брата-убийцы.
Дальнейший план Проспера состоял в том, чтобы отправиться в католическую начальную школу Святого Иосифа и убить 30 детей, устроив бойню. Проспер стремился прославиться и открыто заявил об этом во время расследования.
Он тщательно продумал свои действия, приобретя дробовик с поддельной лицензией и выбрав символическую дату — пятница, 13 сентября. Подобные преступления редки в Великобритании из-за строгих законов о контроле над оружием, однако парень сумел обойти систему. На момент задержания у него на руках было 33 патрона.
У Проспера были записи плана действий: за несколько месяцев до стрельбы он начал следить за школой.
Суд признал Проспера виновным в тройном убийстве и попытке массового убийства. Он был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 49 лет.
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Примечательно, что мать с сестрой также умерли в страхе и боли. Следствие установило по следам борьбы и синякам на теле матери, что та пыталась остановить сына, увидев в его руках оружие. Труп сестры преступника был найден под столом — девочка пряталась от брата-убийцы.
Дальнейший план Проспера состоял в том, чтобы отправиться в католическую начальную школу Святого Иосифа и убить 30 детей, устроив бойню. Проспер стремился прославиться и открыто заявил об этом во время расследования.
Фото: iStock/Ashley-Belle Burns
Он тщательно продумал свои действия, приобретя дробовик с поддельной лицензией и выбрав символическую дату — пятница, 13 сентября. Подобные преступления редки в Великобритании из-за строгих законов о контроле над оружием, однако парень сумел обойти систему. На момент задержания у него на руках было 33 патрона.
У Проспера были записи плана действий: за несколько месяцев до стрельбы он начал следить за школой.
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«Убить всех», — пометил преступник рядом с классом «будущих жертв».Полиция вовремя арестовала молодого убийцу, предотвратив трагедию. Соседи парня обратились в правоохранительные органы из-за криков и звуков стрельбы в доме Николаса. Изначально подросток хотел убить родственников, когда те спали.
Суд признал Проспера виновным в тройном убийстве и попытке массового убийства. Он был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 49 лет.
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Мария Моисеева