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Убийство матери, рождение за решеткой и многочисленные инсульты: трагичная жизнь Бориса Моисеева

Борис Моисеев (фото: РИА Новости / Руслан Кривобок)

Борис Моисеев (фото: РИА Новости / Руслан Кривобок)

В 2022 году из жизни ушел знаменитый танцовщик и певец Борис Моисеев. Из-за перенесенных инсультов он практически не появлялся на публике, но поклонники продолжали надеяться на его возвращение. Однако финал его жизни оказался печальным — артист скончался в одиночестве.
При жизни Моисеев делился многочисленными историями о своем непростом прошлом. Кто-то верил в его рассказы, кто-то считал, что он сознательно драматизировал события ради образа эпатажной личности. 4 марта артист мог отпраздновать свой день рождения. О том, как он жил, расскажет «Радио 1».

Родился за решеткой


Борис Моисеев появился на свет 4 марта 1954 года в женской исправительной колонии в Могилеве. Его мать, Геня Моисеева, родила третьего сына в неволе. По словам артиста, она отбывала срок по политической статье.

О своем отце Борис так ничего и не узнал. Однако в детстве он однажды обнаружил под дверью квартиры сверток с копченой скумбрией — настоящей роскошью по тем временам. По словам матери, это принес отец Бориса.

«В тюрьму она попала в 1953 году после того, как на каком-то партийном собрании завода резко ответила лидеру местной ячейки. И тайну моего отцовства она унесла с собой. Она никому не сказала, кто мой отец, ни родственникам, ни мне, сколько я ни спрашивал ее об этом. Она знала, что делала, и никогда не жалела об этом», — рассказал Моисеев в беседе с aif.ru.

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Детство, полное трудностей


Физически крепким мальчиком Боря не был, часто становился объектом насмешек. Один из самых ярких случаев произошел в пионерском лагере: он не смог сдержать смех во время линейки, рассмешил остальных и сорвал мероприятие.

«Директор лагеря избил меня скакалкой. И даже не веревками, а ручками от скакалки. Мать приехала в лагерь разбираться. Я думал, она его убьет», — поделился Моисеев.

Несмотря на все тяготы, Борис вспоминал мать как доброго и светлого человека. Она всегда старалась наставлять сыновей на правильный путь, внушая им добро и терпение.

Начало карьеры


С самого детства Моисеев мечтал о танцах. Когда он вырос, то поступил в Минское хореографическое училище и окончил его по специальности классического танцовщика. Затем переехал в Прибалтику, где работал в музыкальном театре.

Популярность к нему пришла в конце 1970-х, когда он стал участником трио «Экспрессия». Коллектив быстро заметила Алла Пугачева и предложила сотрудничество.

Позже участники группы решили попробовать себя за границей. Моисееву даже удалось стать хореографом и режиссером-постановщиком в муниципальном театре Нового Орлеана.

Борис Моисеев (фото: РИА Новости / Михаил Фомичев)

Убийца остался на свободе


Во время пребывания Бориса в Америке его мать скончалась. Женщина долго болела диабетом, перенесла несколько операций. За ней ухаживала помощница.

«В одну из ночей глухонемой инвалид-сосед, пьяный в стельку, не дошел до своего пятого этажа, остановился на нашем четвертом, зашел в незапертую дверь и убил маму своим костылем. У него был какой-то конфликт с женой. Он перепутал этаж, квартиру, дверь. Убийца даже в тюрьму не сел. Что судить глухонемого, да еще инвалида?» — рассказал Борис.

После возвращения в Россию Моисеев не только продолжил танцевать, но и попробовал себя в качестве певца. С каждым годом он все больше шокировал публику своими образами и поведением.

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Загадочный сын и борьба с болезнью


Однажды Борис намекнул, что у него есть внебрачный сын, но подробностей не раскрыл.

В 2010 году появились слухи о его возможной свадьбе с американкой Адель Тодд. Однако в тот же период у артиста случился инсульт, который навсегда изменил его жизнь. После него последовал как минимум еще один. Моисеев частично потерял способность говорить, у него отказала левая рука. Со временем он все реже появлялся на публике, постепенно превращаясь в затворника.

Его быт помогали вести домработница и концертный директор Сергей Горох, так как близких отношений с братьями у Бориса, судя по всему, не сложилось.

Семейные разногласия


Один из братьев, Маркс Толкач, утверждал, что Борис преувеличивал драматизм своей биографии. В интервью «Комсомольской правде» он заявил:

«У всех троих братьев один отец — Михаил Харитонович Толкач. Он был хорошим человеком, но война разлучила наших родителей. Несмотря на расставание, появился на свет Боря. Отец иногда к нам приезжал», заявил он в интервью «Комсомольской правде».

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#артист
#певец
#звёзды
#карьера
#мать
#убийство
Любовники, три брака, домогательства Берии, гепатит, пытки и лагеря: Что стало переломным моментом для Татьяны Окуневской?
04 марта 2025, 13:42

Татьяна Окуневская (Фото: кадр из фильма)

Звезда «Пышки» трижды выходила замуж, но это не мешало ей иметь множество любовников.
Существовали слухи, что Татьяну Окуневскую приговорили к 10 годам лагерей за измены лауреату Сталинской премии Борису Горбатову с иностранцами.

Однако сама актриса утверждала, что причиной этого стал ее отказ Лаврентию Берии. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Роль в немом кино

С самого начала Татьяна Окуневская столкнулась с жестокими реалиями жизни: ее отец, служивший офицером в царской армии до прихода советской власти, получил ярлык «врага народа».

В третьем классе девочку исключили из школы из-за родства с «лишенцем», и только благодаря доброте директора другого учебного заведения ей удалось завершить среднее образование.

Следуя примеру двоюродного брата, она поступила в архитектурный институт, но свое призвание нашла случайно, когда ассистенты Михаила Ромма пригласили ее на съемки фильма «Пышка». Несмотря на благодарность за эту роль в немом кино, о Ромме она впоследствии отзывалась холодно, как и о некоторых известных коллегах.

По мнению Татьяны, Нонна Мордюкова была недостаточно привлекательной, Тамара Макарова — бездарной, а Валентина Серова много пила. Татьяна считала себя дивой и интеллигенткой, хотя не могла похвастаться благородным происхождением.

Заключения в тюрьмах и лагерях

Несмотря на высокомерие актрисы, никто не мог бы пожелать ей той участи, которая настигла её в 1948 году: звезду арестовали за антисоветскую агитацию и пропаганду, что положило начало её злоключениям в тюрьмах и лагерях.

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Татьяна упоминала, что свободой она расплатилась за отказ министру госбезопасности СССР. Также актриса говорила о домогательствах со стороны Лаврентия Берии, однако её дочь Инга впоследствии активно опровергала эти утверждения.

Любовь зрителей

В своих мемуарах «Татьянин день» актриса размышляла о том, почему зрители полюбили её, несмотря на небольшие роли в фильмах, таких как «Пышка» и «Горячие денечки». Она считала, что советские положительные героини не должны быть сексуальными.

Роль в «Майской ночи» обернулась для актрисы трагедией: Лаврентий Берия проявил к ней интерес, что закончилось домогательствами или даже изнасилованием. Этот факт подтвердили писатели Антонов-Овсеенко, Борщаговский и Оклянский.

Аресты и открытый характер

История с арестом актрисы связана с её открытым характером: она не боялась критиковать советскую власть даже на публичных мероприятиях. Кроме того, современники указывали на её любвеобильность как на основную причину её бед.

В 18 лет Татьяна вышла замуж за студента ВГИКа Дмитрия Варламова, который обещал снимать её в своих будущих фильмах. Однако этот брак оказался неудачным: несмотря на то что Варламов некоторое время возглавлял институт, его жестокое обращение и ревность привели к быстрому разводу. Даже рождение дочери Инги не спасло их отношения.

В 20 лет Татьяна стала частью столичной богемы и начала активно флиртовать, что приносило ей определенные выгоды. Например, на съемках в Киеве замминистра НКВД Украины, влюбленный в неё, сбрасывал продукты для её семьи прямо с самолета.

Фото: iStock/Vera_Petrunina

В 23 года она потеряла работу из-за ареста и расстрела своего отца и бабушки. Вернуться на прежние позиции ей помогло второе замужество — её муж Борис Горбатов стал известным прозаиком и получил две Сталинские премии. Вместе они написали сценарий для фильма «Небо над Донбассом», где Татьяна сыграла главную роль. После выхода романа Горбатова «Непокоренные» жизнь Окуневской изменилась: она переехала в квартиру на Беговой, пользовалась услугами кремлевской больницы и имела личного водителя.

Татьяна не испытывала благодарности к своему нелюбимому мужу и имела романы на стороне, о которых он часто знал. Среди её поклонников были такие личности, как глава Югославии Иосип Броз Тито, посол Владо Попович и индийский дипломат из клана Ганди, что сделало её уязвимой к обвинениям в связях с иностранцами и непристойном поведении.

Провокационный тост

Существует несколько версий событий, приведших к неприятностям Татьяны Окуневской. По одной из них, Берия сообщил Сталину, что актриса позорит своего мужа и осуждает советскую власть. По другой версии, Лаврентий Павлович сам проявлял интерес к Окуневской и, возможно, мстил ей за отказ. Третья причина связана с её отказом министру госбезопасности Виктору Абакумову. Четвертая версия касается провокационного тоста, который Татьяна произнесла во время застолья после съемок «Сказки о царе Салтане», в котором она назвала коммунистов лживыми людьми.

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Привлекала внимание охранников и вышла на свободу

В 1948 году Татьяна Окуневская была арестована без ордера по 58-й статье на глазах у дочери. Она провела 13 месяцев на Лубянке, подвергаясь пыткам, а затем получила 10 лет в лагерях. Несмотря на тяжелые условия, актриса сохраняла гордость и высокомерие, могла противостоять надзирателям и привлекала внимание охранников.

В 1954 году, после смены пяти лагерей, она вышла на свободу по амнистии. За несколько месяцев до этого ее муж, Горбатов, умер от сердечного приступа, что Окуневская связывала с его предательством, так как он развелся с ней и женился повторно после ареста.

Плохая жена

Константин Симонов, лучший друг Горбатова, написал резкое стихотворение к освобождению Татьяны Окуневской, в котором назвал её плохой женой, обвинив в том, что она свела хорошего человека в могилу. Это стихотворение, а также её репутация, оказали влияние на её карьеру: актрисе не удалось остаться в «Ленкоме», роли в кино стали менее значительными, хотя поклонники всё же оценили её появления в фильмах «Звезда пленительного счастья» и «Короткое дыхание любви».

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Влюбилась в заключенного

Что касается личных отношений, после ареста Окуневская всерьез влюбилась в заключенного по имени Алексей, но из-за частых перемещений в лагерях связь с ним прервалась. Позже её избранником стал Арчил Гомиашвили — экранный Остап Бендер, который обвенчался с ней, но после распада их союза остался её другом, что было редкостью для актрисы.

Общение с мужьями и зятьями также было непростым: врач Давид Липницкий не смог долго жить с такой своенравной тещей и снял для неё отдельную комнату. Когда дочь Инга вышла замуж за переводчика Виктора Суходрева, Окуневская выразила недовольство, назвав зятя кагэбэшником. Инга была единственной, кто мог противоречить матери и даже называла мемуары актрисы мифотворчеством, особенно не веря в историю о насилии со стороны Берии.

Последние годы жизни

Внуки обожали бабушку, которая любила устраивать большие праздники. В последние годы своей жизни актриса пыталась убедить себя и окружающих в том, что сохранила молодость — в отличие от своих постаревших коллег.

Она занималась йогой, обливалась холодной водой и в возрасте 85 лет решилась на свою первую пластическую операцию. К сожалению, эта процедура оказалась роковой: в клинике ей был занесён гепатит С, и после двух лет борьбы с болезнью звезда скончалась.

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«Немножечко дружим»: Киновед раскрыл, как приглашение Юры Борисова на «Оскар-2025» связано с Трампом
Киновед Шпагин: приглашение РФ на «Оскар-2025» говорит о желании Трампа дружить
04 марта 2025, 13:38

Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

Вокруг состоявшейся в США 97-й церемонии вручения наград американской киноакадемии «Оскар» много разговоров. Среди номинантов награждения оказался российский актер Юра Борисов, который не получил заветную статуэтку. Однако российский зритель все равно признает его победителем.
Киновед Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» заявил, что присутствие на премии российских актеров и награждение связаны с политикой.

«Члены жюри — люди известные и занятые. И они решают всегда давать тому, что уже так или иначе известно, или слушать, что им скажут главные. Здесь у меня почти нет никакого сомнения, что как только подул новый ветерок под названием «Трамп» — сразу же «Анора» вылезла, в первую очередь через Юру Борисову. Нельзя представить, чтобы он вдруг стал номинантом в 2014 или 2022 году. Это отчасти и политический приз», — объяснил эксперт.

По его словам, Юра Борисов теперь в тренде и будет активно приглашаться в западные кинопроекты.

«Это, конечно, жест доброжелательности со стороны Америки — якобы начинаем немножечко дружить. Юра Борисов для американского зрителя простой русский. Он ассоциируется немножко с бандитом, немножко с отморозком — с чем-то опасным и безбашенным, но в то же время душевным», — подчеркнул Шпагин.

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Автор песен Пугачевой Шаганов разрешил Ольге Бузовой исполнять его композиции
04 марта 2025, 13:38

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Поэт-песенник Александр Шаганов, писавший песни для Аллы Пугачевой и Софии Ротару, не будет против, если Ольга Бузова решит исполнить его композиции.
«Слышал, некоторые критикуют. Надо послушать. Но мне вообще нравятся люди с активной позицией, а Ольга Бузова такая. Вообще иногда общество предъявляет повышенные требования к артистам. А ведь эстрада — легкий жанр», — отметил Шаганов в беседе с NEWS.ru.

Он уточнил, что есть разные аудитории. Кто-то любит оперу, а кто-то предпочитает веселиться у бассейна под легкие песни.

Шаганов пояснил, что Бузова сейчас пользуется популярностью и это происходит не просто так. По его словам, звезда обладает неким феноменом, и добавил, что не будет против, если Бузова решит петь его песни.

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Роман с Жанной Фриске, алкогольная зависимость и карьера модели: жизненный путь Кирилла Андреева из «Иванушек»
04 марта 2025, 13:37

Кирилл Андреев (Фото: Инстаграм* @kirillandreev71)

«Черненький» из «Иванушек» — так до сих пор говорят про Кирилла Андреева. Примечательно, что он совсем не против такого звания, хотя вот уже больше 20 лет он параллельно с работой в группе строит ещё и сольную карьеру.
О бурной личной жизни артиста, модельной и музыкальной карьере, а также о проблемах со здоровьем — в материале «Радио 1».

Биография


Кирилл Андреев родился 6 апреля 1971 года в московской семье. Отец был заслуженным строителем России, а мама — главным технологом в типографии. Искусством в семье Андреева занимались бабушка — она пела в хоре Митрофана Пятницкого — и двоюродный дедушка, который выступал в ансамбле Игоря Моисеева.

Когда мальчику исполнилось десять лет, отец ушел из семьи. Матери пришлось самостоятельно поднимать сына на ноги.

Кирилл Андреев с отцом (Фото: Инстаграм* @kirillandreev71)

Кирилл рос активным ребенком. Вместе с другими ребятами он строил шалаши, играл в футбол и догонялки. С годами Андреев начал увлекаться спортом и даже прошел строжайший отбор в школу плавания.

«Из тысячи мальчишек взяли всего 10. Стал кандидатом в мастера спорта и на этом остановился. В конце 80-х спортивные достижения не кормили, а мне надо было думать о будущем», — рассказывал певец.

После окончания школы Кирилл поступил в радиотехникум. В 1989 году Андреева призвали в армию. В то время в моду вошли американские фильмы с Арнольдом Шварцнеггером. Тогда молодой человек всерьез увлекся бодибилдингом.

Однажды будущий артист увидел объявление о наборе в школу моделей Вячеслава Зайцева. Благодаря высокому ростому, спортивному телосложению и выразительному лицу Андреева приняли. Несколько лет Кирилл проработал в Доме моды Зайцева, съездил в США и окончил там курсы фотомоделей. По слухам, тогда же он сделал ринопластику.

Когда парень вернулся в Россию, то снялся в музыкальных клипах Лаймы Вайкуле, Светланы Владимирской и даже исполнил эпизодическую роль в фильме «Ширли-Мырли». Уточняется, что Кирилл также танцевал в ночных клубах. В одном из них состоялось судьбоносное знакомство будущего певца с Натальей Ветлицкой. Позже она рекомендовала артиста композитору Игорю Матвиенко.

«Вряд ли она помнила меня, но я набрался смелости, подошёл и признался: «Так петь хочется…». А Наташа говорит: «Ой, а мой знакомый композитор Игорь Матвиенко как раз набирает парней в группу. Я вас познакомлю…» — вспоминал Андреев.

«Иванушки International»


Сначала Матвиенко планировал создать группу из пяти человек — трёх парней и двух девушек. В 1994 году Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов прошли прослушивание. Позже к ним присоединился Игорь Сорин. В результате продюсер оставил бойз-бэнд.

Сначала артистам не удавалось стать успешными. Но однажды Матвиенко решил создать клип на композицию «Тучи», которая была написана в очень непривычном для слушателя стиле. В случае неудачи группу распустили бы. После выпуска клипа на коллектив обрушилась популярность, «Иванушки» давали по три выступления в день.

«Иванушки International» (Фото: Инстаграм* @kirillandreev71)

В это же время Андреев всё чаще прикладывался к алкогольным напиткам.

«Я ему запрещала употреблять крепкий алкоголь, но он и вином мог напиться до беспамятства. Часто говорила Кириллу, что он должен быть хорошим отцом и бросить пить. Угрожала, что уйду, если он не перестанет. Сейчас странно про это вспоминать», — признавалась супруга исполнителя.

Многие говорили о том, что коллектив словно преследовал злой рок: гибель Игоря Сорина, а затем и смерть Олега Яковлева от цирроза печени. Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов боялись, что и их ждет такая же участь.

«Олежка выпивал и были моменты, когда мы собирались втроём, без Игоря Матвиенко, без директоров, и я говорил: "Тебе нужно убавить пыл". Уже люди видели, как он приходил нетрезвый на концерты, и появились слухи: "Иванушки» — алкоголики"», — делился артист в программе «Секрет на миллион».

Сольная карьера Кирилла Андреева


В 2000-х, параллельно с участием в группе, Кирилл Андреев начал сольную карьеру. Знаменитый продюсер этому не препятствовал. Единственный сольный альбом певца вышел в 2009 году и получил название «Я продолжаю жить». В 2016 году в эфире «Русского радио» Андреев представил песню «Первые слова».

Болезни Кирилла Андреева


«Мне вскрывали череп», — рассказывал Андреев в одном из интервью.

В 2001 году музыкант перебрал с алкоголем и ввязался в драку прямо на дне рождении. Кирилл повздорил с одним из гостей вечеринки. В результате чего Андреев сильно ударился головой.

Певца госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. В его крови обнаружили большое количество алкоголя, и потому врачи решили зашивать звезду без анестезии. У артиста образовалась внутричерепная гематома. Если бы медики не сделали ему операцию, то он мог бы умереть.

Эта травма долгое время напоминала о себе. Полтора года Андреев выступал в очках. Однажды у него случился приступ эпилепсии, о чём его предупреждали врачи.

В 2011 году Кирилл Андреев пережил серьёзную операцию на правом глазу. Исполнитель так сильно запустил зрение, что буквально ничего не видел.

Личная жизнь Кирилла Андреева


Стоит отметить, что Кирилл Андреев в свое время пережил множество страстных романов. В 2020 году певец открыто заявил, что в 90-х встречался с солисткой группы «Блестящие» Жанной Фриске. Спустя годы Андреев осознал, что с легендарной поп-певицей их связывали лишь интимные отношения.

«Большой любви не было, скорее, страсть. Мы были молоды, все в разъездах, заняты карьерой, поэтому отношений не получилось. И уже потом, когда я женился и стал отцом, при встрече она признавалась, что очень хочет семью», — пояснил артист.

Еще одни отношения без обязательств Андреев завёл с солисткой «Стрелок» Марией Коренеевой, более известной как Марго. Бывшая звезда приезжала домой к «Иванушке», чтобы приятно провести время.

«Наши отношения для многих сейчас станут сюрпризом, потому что мы никогда их не афишировали. Парой никуда не ходили, я приезжала к Кириллу домой. Если честно, романтики не было — встречались мы с одной, вполне определённой целью. Всё было очень легко, без обязательств. А потом эти встречи сошли на нет просто-напросто из-за невозможности видеться», — рассказывала Марго.

Ситуация кардинально изменилась, когда Кирилл повстречал тренера по аэробике и фитнесу Лолиту Аликулову. Их знакомство произошло на новогодней вечеринке.

В 2000 году пара расписалась в ЗАГСе. Первое время фанатки буквально атаковали супругу исполнителя, а также грозили облить её кислотой. Тогда Андреев заявил, что уйдёт со сцены, если подобные выходки не прекратятся.

Кирилл Андреев с семьей (Фото: Инстаграм* @andreevalola)

Еще один трудный период супругам пришлось пережить в 2010-х. По словам певца, тогда Лолита попала в секту. Репортаж об особом «методе общения с умершими родственниками» женщина увидела по телевизору. Андреева стала посещать странные занятия, на которых людей погружали в транс. Позднее вскрылась правда: Лолита долгое время ходила в секту.

«Люди реально подсаживаются на них и начинают жить от сеанса до сеанса. По сути, это та же наркомания, только без медикаментов, просто надо дышать определённым образом. И выглядишь ты тоже как наркоман — вид безумный, зрачки расширены. А потом несколько дней лежишь пластом и буквально умираешь — всё тело ломит, мышцы болят», — через некоторое время призналась супруга певца.

Звездная пара утверждает, что вырваться из порочного круга помогла поездка в Киево-Печерскую лавру. После посещения святого места Лолита почувствовала себя совершенно здоровой.

Сын Андреевых, Кирилл, родился в 2000 году. Он окончил школу при православном монастыре, профессионально занимался баскетболом и владеет рукопашным боем. В 2020-м молодой человек познакомил родителей с возлюбленной — Аделиной, а уже через год Кирилл и Лола Андреевы стали дедушкой и бабушкой. Внучку назвали Аннелией. 18 января 2025 года в звездной семье родилась вторая внучка, имя которой на данный момент не раскрывается.

Кирилл Андреев сейчас


Сейчас Кирилл Андреев продолжает выступать в «Иванушках International». Группа регулярно даёт концерты. В июне прошлого года на экраны вышел художественный фильм «Тур с Иванушками».

«Иванушки International» (Фото: Инстаграм* @kirillandreev71)

Сегодня артист не употребляет спиртные напитки, не курит, а также регулярно занимается спортом.

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Рэпера Оксимирона* обвинили в растлении несовершеннолетних — подробности
04 марта 2025, 13:25

Оксимирон* (Мирон Федоров) (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Признанного иноагентом в России рэп-исполнителя Оксимирона* (Мирон Федоров) обвинили в растлении несовершеннолетних. О связи с артистом высказались несколько девушек в рамках подкаста «Дочь разбойника», который ведет журналистка Анастасия Красильникова.
По словам одной из участниц выпуска Виктории Кучак, ее знакомство с Федоровым произошло, когда ей было 13-14 лет. Кучак добавила, что три года они просто общались, а затем рэпер, как утверждает девушка, изнасиловал ее на одном из своих выступлений, когда она была 16-летней.

Со слов другой знакомой Федорова, Виктории Михайловой, тот намекал ей на сексуальные отношения, она предоставила переписки. Тогда Михайлова была девятиклассницей.

Ранее стало известно, какое фото показал ведущий Дмитрий Шепелев.

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