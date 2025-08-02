В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который развращал 13-летнюю школьницу
В Санкт-Петербурге задержали айтишника, который развращал 13-летнюю школьницу
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который развращал 13-летнюю школьницу, передают местные Telegram-каналы.
В полицию обратилась мать несовершеннолетней. По ее словам, 42-летний мужчина совершил развратные действия в отношении ее 13-летней дочери.
Через несколько дней на Кондратьевском проспекте сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался начальник IT-отдела одной из компаний.
Возбуждено уголовное дело по ч 2 ст. 135 УК РФ.
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