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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который развращал 13-летнюю школьницу

В Санкт-Петербурге задержали айтишника, который развращал 13-летнюю школьницу
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который развращал 13-летнюю школьницу, передают местные Telegram-каналы.



В полицию обратилась мать несовершеннолетней. По ее словам, 42-летний мужчина совершил развратные действия в отношении ее 13-летней дочери.

Через несколько дней на Кондратьевском проспекте сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался начальник IT-отдела одной из компаний.

Возбуждено уголовное дело по ч 2 ст. 135 УК РФ.

Екатерина Коршунова

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