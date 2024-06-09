Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин задержан в Москве

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Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин был задержан в Москве в связи с дракой в районе Измайлово, в результате которой один из пострадавших скончался. Об этом сообщил менеджер группы Павел Жилов, передает издание «Коммерсант».
Согласно Telegram-каналу Baza, после конфликта Медвёдкин напал на Арсения Щельцина и его друга Ивана Познякова. Позняков погиб от полученных ран.
Ранее сообщалось о нападении в Москве на главу АНО «Цифровые платформы» и экс-директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Источник утверждает, что Щельцин вместе с другом шел в магазин, когда они столкнулись с неизвестной парой, предположительно, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.
Когда Щельцин и его друг сделали паре замечание, мужчина из пары достал нож и напал на Ивана, а затем на Арсения. Нападавшего удалось задержать только спустя несколько часов. В результате драки Щельцин получил три ножевых ранения и был госпитализирован. Иван получил девять ножевых ударов и погиб на месте.
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Ранее сообщалось о нападении в Москве на главу АНО «Цифровые платформы» и экс-директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Источник утверждает, что Щельцин вместе с другом шел в магазин, когда они столкнулись с неизвестной парой, предположительно, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.
Когда Щельцин и его друг сделали паре замечание, мужчина из пары достал нож и напал на Ивана, а затем на Арсения. Нападавшего удалось задержать только спустя несколько часов. В результате драки Щельцин получил три ножевых ранения и был госпитализирован. Иван получил девять ножевых ударов и погиб на месте.
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Артем Кузьмин