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Российского депутата заподозрили в причастности к убийству 17-летней давности

В Дагестане депутата заподозрили в причастности к двойному убийству в 2006 году
25 декабря 2023, 10:03
Фото: istock / artolympic

Фото: istock / artolympic

В Дагестане задержали депутата города Кизилюрта Гамзата Шихабудинова, который подозревается в жестоком двойном убийстве, совершенном 17-летн назад.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, 41-летнего бизнесмена Мирзы Магомедова убили в августе 2006 года — его автомобиль обстреляли неизвестные возле кафе на трассе Ростов — Баку. Мужчина находился в машине вместе с 13-летним сыном. Оба скончались на месте. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов изъяли 11 гильз различного калибра.

Убийц искали долгие 17 лет. По подозрению к причастности в убийстве задержали пять человек. Одним из них оказался Шихабудинов. Сейчас следователи выясняют его непосредственную роль в преступлении. Депутату может грозить до 20 лет тюрьмы.


Ранее сообщалось, что в убийстве двух девушек в Москве подозревают гражданина Узбекистана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Убивший двух девушек в Москве мужчина раскрыл подробности расправы
Задержанный рассказал, как зарезал двух женщин в Москве и одна из них дала отпор
25 декабря 2023, 10:28

Фото: istock / tanawit sabprasan

Мужчина задержанный за убийство в Москве, рассказал, как совершил убийство двух женщин и как одна из них дала мужчине отпор, ранив его. ОБ этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичной прокуратуры.
На выходных был задержан 37-летний мужчина, который ночью 23 декабря в ходе ссоры зарезал 25-летнюю девушку в квартире дома на Мукомольном проезде. После этого, по предварительным данным СК, ранил себя ножом. Мужчину госпитализировали, возбудили уголовное дело об убийстве. Позже мужчина признался, что совершил еще одну расправу.

Задержанный рассказал, что 22 декабря встретился с женщиной, с которой недавно познакомился. В гостинице они начали ругаться, после чего он нанес девушке несколько ножевых ударов. Осознав, что она мертва, он завернул тело в одеяла и поехал к другой своей знакомой в квартиру на Мукомольный проезд.

Между ними также вспыхнул конфликт, в ходе которого убийца ранил вторую жертву. Он пояснил, что она сопротивлялась и ранила его, а сам себя он не травмировал.

В скором времени суд рассмотрит вопрос о заключении злоумышленника под стражу.

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#ск
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Названа причина пожара в магазине «Леруа Мерлен» на юге Петербурга
SHOT: Возгорание гирлянды стало причиной пожара в питерском «Леруа Мерлен»
25 декабря 2023, 10:24

Фото: iStock/Distortion Media

Возгорание гирлянды в отделе товаров для сада стало причиной пожара в «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказала одна из сотрудниц гипермаркета.
По словам женщины, загорелась одна из гирлянд, находящихся под потолком. По этой причине оперативно справиться с огнём самостоятельно было невозможно.

Напомним, сильный пожар произошел в магазине «Леруа Мерлен» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Пожар произошел на проспекте Буденного.

Возгорание началось примерно в 9 часов мск. Всех посетителей и работников гипермаркета эвакуировали из здания.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работают сотрудники экстренных служб.

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#мчс
#пожар
#женщины
#возгорание
#сотрудники
#санкт-петербург
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Сильный пожар произошел в магазине «Леруа Мерлен» на юге Петербурга
25 декабря 2023, 10:17

Фото: iStock/sarawutk

Сильный пожар произошел в магазине «Леруа Мерлен» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Сообщается, что пожар произошел на проспекте Буденного. Возгорание началось примерно в 9 часов мск.

Всех посетителей и работников гипермаркета эвакуировали из здания. По предварительной информации, пострадавших нет.

Причины пожара уточняются. На месте пожара работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на территории производственно-складского здания произошел пожар, в результате которого возникло горение картонной упаковки.

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#возгорание
#сотрудники
#санкт-петербург
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В США сообщили о стрельбе в ТЦ в канун Рождества
Полиция США: один погиб, трое пострадали при стрельбе в ТЦ в канун Рождества
25 декабря 2023, 09:54

Фото: istock / Vitalii Puzankov

В результате стрельбы в торговом центре в канун католического Рождества в городе Колорадо-Спрингс погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщает местное полицейское управление в социальной сети X (Ранее Twitter).
Сообщается, что в воскресенье в 16.34 (в понедельник 02.34 по мск) к правоохранителям поступило сообщения о стрельбе в торговом центре Citadel Mall. Сотрудники правоохранительных органов установили, что между двумя группами людей произошел конфликт, который перешел в драку.

Одного мужчину обнаружили мертвым с огнестрельным ранением и трое пострадавших, которых доставили в больницу.

Отмечается, что на данный момент полицейские задержали нескольких подозреваемых.

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#конфликт
#человек
#полицейские
#сотрудники
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«Затолкал в багажник»: В Подмосковье вторые сутки ищут похищенную пенсионерку
Baza: В Подмосковье неизвестный похитил пенсионерку, затолкав ее в багажник
25 декабря 2023, 08:05

Фото: istock / Dzurag

В Подмосковье неизвестный похитил 70-летнюю женщину, затолкав ее в багажник. Женщину идут уже вторые сутки.

Как сообщает телеграм-канал Baza, 23 декабря к правоохранителям обратилась 42-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что ей позвонила ее мать и сказала, что ее ударили по голове и запихнули в багажник. Практически сразу связь с мамой оборвалась.

Полицейские установили, что утром 23 декабря женщина вышла из дома на Дорожной улице и пошла в сторону ж/д станции. Там она села на электричку и доехала до станции «Топканово». С помощью камер наблюдения удалось выяснить, что женщина направилась в сторону соседней деревни. Дальнейшее ее местоположение установить не удалось.

Сейчас правоохранители пытаются установить проезжавшие по трассе автомобили. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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#полицейские
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#уголовное дело
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Учительница 12 раз занялась сексом с 13-летним учеником школы
В США задержали учительницу, 12 раз занявшуюся сексом с 13-летним подростком
25 декабря 2023, 07:42

Фото: istock / Igor Vershinsky

В США задержали 27-летнюю учительницу из штата Техас, которая совратила 13-летнего мальчика и 12 раз вступила с ним в интимную связь. Об этом сообщает Laredo Morning Times.

По данным издания, Адриана Мариэль Руллан, работающая в средней школе округа Уэбб, была арестована 20 декабря. Расследование в отношении девушки началось 27 ноября, после обращения родителей пострадавшего к администрации школы. Родители подростка заподозрили неладное, когда у него внезапно появились деньги на дорогие приобретения. Мальчик объяснил это наличием каких-то «хороших друзей».

Отчим проверил счет мальчики и увидела, что ему несколько приходили переводы от неизвестной женщины по фамилии Руллан. Позже он нашел сообщения с сердечкам от от некой Адрианы. Когда школьник узнал, что отчим проверил его аккаунты, он сбежал из дома.

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Знахарь пообещал вылечить женщину от бесплодия и изнасиловал
News9Live: в Индии знахарь пообещал вылечить женщину от бесплодия и изнасиловал
25 декабря 2023, 07:30

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

В Индии мастер тантры изнасиловал женщину, которая обратилась к нему из-за бесплодия. Об этом пишет News9Live.

Инцидент произошел в деревне недалеко от города Алигарх, штат Уттар-Прадеш. Женщина с супругом не могли зачать ребенка долгих 11 лет. Знакомый рассказал им о знахаре и мастере тантры по имени Камал, который может помочь с этой проблемой.

Когда женщина посетила Камала, он предложил ей некие настои, который помогут зачать ребенка. После чего индиец под предлогом осмотра завел женщину в другую комнату и изнасиловал ее.

После произошедшего потерпевшая обратилась к правоохранителям с заявлением. Целителя задержали.

Ранее сообщалось, что фсиновец из Питера заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#изнасилование
#индия
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«Атомфлот» сообщил подробности пожара на лихтеровозе «Севморпуть»
«Атомфлот»: пожар на лихтеровозе «Севморпуть» не угрожал реакторной установке
25 декабря 2023, 06:28

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Пожар на лихтеровозе «Севморпуть» не угрожал реакторной установке, сообщили в «Атомфлоте» агентству «Интерфакс».
В компании отметили, что хотя была опасность для систем, обеспечивающих жизненную активность корабля, пострадавших в результате пожара не зафиксировано.

Инцидент с возгоранием произошел в одной из кают «Севморпути» в вечер 24 декабря.

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В Екатеринбурге пропал 19-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи
25 декабря 2023, 05:39

Фото: iStock/matth_be

В Екатеринбурге пропал 19-летний Сергей Муратов, местонахождение которого остаётся неизвестным с 24 декабря. В региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» отметили, что молодой человек нуждается в медицинской помощи. Об этом пишет URA.RU.
«Помогите найти человека! Пропал Муратов Сергей Олегович, 19 лет (2004 г. р.) район Чкаловский, город Екатеринбург. С 24 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в публикации поискового отряда во «Вконтакте».

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