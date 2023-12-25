Российского депутата заподозрили в причастности к убийству 17-летней давности

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В Дагестане задержали депутата города Кизилюрта Гамзата Шихабудинова, который подозревается в жестоком двойном убийстве, совершенном 17-летн назад.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 41-летнего бизнесмена Мирзы Магомедова убили в августе 2006 года — его автомобиль обстреляли неизвестные возле кафе на трассе Ростов — Баку. Мужчина находился в машине вместе с 13-летним сыном. Оба скончались на месте. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов изъяли 11 гильз различного калибра.
Убийц искали долгие 17 лет. По подозрению к причастности в убийстве задержали пять человек. Одним из них оказался Шихабудинов. Сейчас следователи выясняют его непосредственную роль в преступлении. Депутату может грозить до 20 лет тюрьмы.
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