Задержаны участники ОПГ, причастные к убийству 20-летней давности под Иркутском

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В Иркутской области задержали десять участников ОПГ, которые совершили тройное убийство 20 лет назад. Об этом сообщили в СК РФ.
Согласно сообщению, в мае 2003 года криминальные авторитеты напали на лидера и участников другой группировки. Тогда в ходе вооруженного конфликта были застрелены три человека. Преступление раскрыть удалось только 20 лет спустя.
В ноябре 2023 года следователям удалось выйти на след преступников и выявить их причастность к убийству. В настоящее время задержано уже 10 участников ОПГ. Всем им предъявлены обвинения.
Ранее также сообщалось, что в Челябинске ФСБ задержала ОПГ, которая похищала деньги, выделяемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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Элина Позднякова