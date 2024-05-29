В Казахстане задержали мигранта, причастного к убийству челябинского школьника

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В Казахстане поймали восьмого соучастника убийства одиннадцатиклассника в Челябинске. Скоро состоится суд. Об этом сообщили в региональном СК.
«Установлено, что вечером 9 апреля прошлого года компания молодых людей из 10 человек, находясь на автопарковке около одного из торгово-развлекательных комплексов, грубо нарушая общественный порядок, используя камни и палки, напала на группу местных жителей, — рассказала представитель СК региона Анастасия Шапкина.
Она уточнила, что иностранцы избили 17-летнего подростка и ударили ножом прямо в сердце. Парень скончался на месте.
После убийства все участники скрылись. Однако сотрудникам полиции и ФСБ удалось раскрыть убийство по горячим следам. Суд над семью преступниками длится с марта. При этом троим мигрантам удалось скрыться. Одного из них, 21-летнего уроженца Таджикистана, уже задержали в Казахстане и экстрадировали в Челябинск. Двое других обвиняемых находятся в международном розыске.
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Элина Позднякова