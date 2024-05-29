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В Казахстане задержали мигранта, причастного к убийству челябинского школьника

29 мая 2024, 10:41
Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

В Казахстане поймали восьмого соучастника убийства одиннадцатиклассника в Челябинске. Скоро состоится суд. Об этом сообщили в региональном СК.
«Установлено, что вечером 9 апреля прошлого года компания молодых людей из 10 человек, находясь на автопарковке около одного из торгово-развлекательных комплексов, грубо нарушая общественный порядок, используя камни и палки, напала на группу местных жителей, — рассказала представитель СК региона Анастасия Шапкина.

Она уточнила, что иностранцы избили 17-летнего подростка и ударили ножом прямо в сердце. Парень скончался на месте.



После убийства все участники скрылись. Однако сотрудникам полиции и ФСБ удалось раскрыть убийство по горячим следам. Суд над семью преступниками длится с марта. При этом троим мигрантам удалось скрыться. Одного из них, 21-летнего уроженца Таджикистана, уже задержали в Казахстане и экстрадировали в Челябинск. Двое других обвиняемых находятся в международном розыске.

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ФСБ: Житель Мелитополя выдворен за пределы РФ за шпионаж в пользу Украины
29 мая 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Diy13

Управление ФСБ по Запорожской области совместно с региональным ГУ МВД России выдворили за пределы страны гражданина Украины. Жителю Мелитополя запрещён въезд на территорию РФ в течение 20 лет.
Силовики установили, что мужчина пытался связаться с украинской стороной для того, чтобы передавать данные о местоположении российских войск и военной техники, сообщили в пресс-службе ФСБ. Кроме того, в социальных сетях он распространял информацию, оправдывающую деятельность украинских националистических формирований.

Поскольку реального ущерба своими действиями гражданин Украины нанести не успел, ему удалось избежать уголовной ответственности. Было принято решение выдворить его за пределы РФ и запретить въезд в страну на протяжении 20 лет.

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Часть жителей Евпатории остались без света из-за аварии на электросетях
29 мая 2024, 11:24

Фото: iStock/happyphoton

Авария на электросетях произошла в Евпатории, сообщается в Telegram-канале администрации города.
«В связи с аварией на электросетях обесточены 10 трансформаторных подстанций города», — говорится в Telegram-канале местной администрации.

На месте аварии уже работают бригады ГУП РК «Крымэнерго».

Всего в Евпатории проживает порядка 100 тысяч человек. Также в городе располагаются более 30 санаториев и других объектов размещения.

Ранее сообщалось, что зоопарк «Тропик Парк», в котором содержалось более 200 видов животных, сгорел в Евпатории. Большая часть животных погибла.

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Жительница Подмосковья украла двухлетнюю девочку с детской площадки в Ярославле
В Ярославле похитили двухлетнюю девочку прямо с детской площадки
29 мая 2024, 11:15

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В Ярославле прямо с детской площадки украли двухлетнюю девочку, её поиски продолжаются с вечера вторника. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, на поиски похищенной девочки бросились полицейские, волонтёры и местные жители. Её ищет с вечера вторника, однако пока безуспешно.

Предполагается, что малышку похитила с детской площадки жительница Московской области. По словам матери девочки, она знакома с похитительницей. Других подробностей не приводится.

Региональный Следственный комитет возбудил по факту пропажи ребенка уголовное дело.

Ранее сообщалось, что несколько неизвестных мужчин похитили 18-летнюю девушку из торгового центра в Петербурге и увезли её в неизвестном направлении.

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В Карелии задержали одного и богатейших депутатов республики Красулина
29 мая 2024, 11:00

Фото: iStock/Rawf8

Силовики задержали одного из богатейших депутатов Карелии Виталия Красулина по подозрению в даче взятки. Об этом сообщает Shot.
Депутата задержали вместе с сыном-бизнесменом Артёмом 28 мая. Следствие полагает, что Красулин передал 200 тысяч силовику, взамен он просил передавать ему информацию о том, не объявят ли его в розыск.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Красулину грозит до 12 лет лишения свободы. При этом роль сына пока не ясна.

Виталий Красулин является депутатом Заксобрания Карелии с 2002 года и возглавляет комитет по бюджету и налогам, а также входит в комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии.

В 2022 году мужчина задекларировал 27,7 млн руб. дохода. В то же время он купил отель «Онежский замок» за 94 миллиона рублей. В Карелии Красулин является одним из самых богатых депутатов.

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#мужчина
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Полиция Польши задержала украинца, пытавшегося завербовать поляка
29 мая 2024, 10:29

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Полиция Польши арестовала гражданина Украины, который обвиняется в работе на иностранную разведку и попытке завербовать поляка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры страны.
Отмечается, что гражданину Украины вынесли обвинения в провокационной деятельности и попытке сподвигнуть гражданина Польши к деятельности в пользу иностранной разведки против Польши. Вербовка производилась путём переписки в интернет-мессенджере.

В прокуратуре уточнили, что 26-летний гражданин Украины пытался получать данные и фотографии военных автомобилей с помощью для Киева, которые пересекают польско-украинскую границу. За это предлагал вознаграждение в размере 15 тысяч евро.

Решением суда он временно арестован на три месяца.

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#арест
#разведка
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Россиянин на гидроцикле лишился половины головы
29 мая 2024, 09:25

Фото: istockphoto/Andrey Znamenskyi

В окрестностях Уфы мужчина на высокой скорости ехал по реке на гидроцикле. Не заметив препятствия, он налетел на натянутый трос, который срезал ему половину головы.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, трое друзей отдыхали на реке Дёма в деревне Юматово. Они отправились погонять по реке на гидроциклах. Ехавший первым 55-летний местный житель не заметил натянутый над водой трос и на полной скорости налетел на препятствие. Половину его черепа срезало как бритвой.

Изувеченное тело потерпевшего спустя некоторое время извлекли из воды спасатели. Кто и зачем натянул металлический трос поперёк реки, пока остаётся неизвестным. Правоохранители организовали проверку по факту происшествия, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и подробности случившегося.

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#происшествия
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Цыганский табор устроил жёсткие разборки с тёщей бойца СВО
В Екатеринбурге цыгане разбили забор семье бойца СВО
29 мая 2024, 09:25

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

В селе Тыгиш в Богдановичском районе Свердловской области цыганские «бизнесмены» устроили разборки с семьей бойца спецоперации. Об этом пишет Е1.RU.
Согласно сообщению, тёща бойца СВО обратилась в фирму для установки забора, где пенсионерам предлагали скидку в 30%. Она отдала за это 230 тысяч рублей, не оформив договор, однако потом выяснила, что стоимость в других компаниях в два раза ниже.

Строители приступили к работе, но потом предложили хозяйке установить еще несколько метров забора там, где она не планировала. Женщина отказалась. Она также заметила, что работа выполнена плохо: забор стоит криво, а профлисты были разного цвета. Тогда она попыталась выгнать работников, но они продолжили работать.

После окончания установки забора строители начали требовать от женщины заплатить деньги за работу, а цена выросла до 430 тысяч рублей. Они мотивировали это тем, что материалы резко выросли в цене. Таких денег в семье нет, и после споров мужчины уехали.

Однако уже на следующий день представители строительной фирмы начали звонить женщине и угрожать ей. Оказалось, что работники являются жителями Цыганского поселка в Екатеринбурге. По словам пострадавшей, они угрожали приехать всем табором и сжечь дом.

В итоге трое мужчин частично разрушили топором поставленный забор. Они до сих пор звонят женщине и требуют деньги, несмотря на то, что забор испорчен.

При этом боец СВО захотел привлечь к ситуации своих знакомых, чтобы защитить тёщу, однако адвокат уговорил его пока этого не делать, чтобы не спровоцировать массовое побоище.

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СК России ужесточил наказание виновнику взрыва в Сергиевом Посаде
СК ужесточил обвинение бизнесмену Чанкаеву по делу о взрыве в Сергиевом Посаде
29 мая 2024, 08:14

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет России вынес новое обвинение в адрес исполнительного директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, сообщает «Коммерсантъ».
Бизнесмену вменяют статью за «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Отметим, что прежде он проходил по статье за смерть одного человека.

Чанкаеву может грозить до семи лет лишения свободы.

ЧП произошло 9 августа 2023 года. На складе с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Медицинская помощь потребовалась 56 пострадавшим. Также в результате взрыва повреждения получили близлежащие здания и жилые дома. Причиной инцидента стали нарушения технологического процесса.

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Героя мема про «борщ с капустой, но не красный» задержали в Таиланде
Baza: Герой мема про борщ с капусткой Никита Литвинков задержан в Таиланде
29 мая 2024, 03:32

Фото: istock / YakobchukOlena

Героя популярного из 2000-х годов мема про «борщ с капустой, но не красный» Никиту Литвинкова задержали в Таиланде. Об этом сообщает Телегам-канал Baza.
По предварительной информации, Литвинков находится в миграционной тюрьме в Паттайе.

Как заявили знакомые мужчины, он пробыл в Таиланде на 150 дней больше, чем это разрешено по закону. Литвинков сделал местные водительские права и счёл это подходящим основанием для продления срока пребывания в государстве. Но, как отмечает издание, эти сведенья не подтверждены.

Также сообщается, что незадолго до задержания Литвинков попросил семью выслать ему 70 тысяч рублей на билет, но вскоре передумал и попросил просто купить обратный билет в Россию. После этого мужчина перестал отвечать.

Ранее сообщалось, что задержанный за оскорбление бойцов СВО блогер признал свою вину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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