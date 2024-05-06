Лидера ДДТ Шевчука проверят после «призыва к революции» на концерте в Дубае

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Лидера музыкальной группы ДДТ Юрия Шевчука просят проверить после «призыва к революции» на концерте в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в Генпрокуратуру и Минюст обратился многодетный отец, председатель совета отцов России, участник СВО Андрей Згонников. В своём обращении он указал на то, что Шевчук в ходе концерта призывал зрителей, большая часть которых является гражданами России, к революции.
В связи с этим, Згонников требует провести проверку по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Также он просит проверить Шевчука на наличие иностранного финансирования.
Напомним, что ранее Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии и критику властей РФ.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
В связи с этим, Згонников требует провести проверку по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Также он просит проверить Шевчука на наличие иностранного финансирования.
Напомним, что ранее Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии и критику властей РФ.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова