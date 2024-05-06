Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Лидера ДДТ Шевчука проверят после «призыва к революции» на концерте в Дубае

Лидера ДДТ Шевчука проверят после «призыва к революции» на концерте в Дубае

Юрия Шевчука проверят на экстремизм после речи на концерте в Дубае
06 мая 2024, 13:23
Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Лидера музыкальной группы ДДТ Юрия Шевчука просят проверить после «призыва к революции» на концерте в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в Генпрокуратуру и Минюст обратился многодетный отец, председатель совета отцов России, участник СВО Андрей Згонников. В своём обращении он указал на то, что Шевчук в ходе концерта призывал зрителей, большая часть которых является гражданами России, к революции.

В связи с этим, Згонников требует провести проверку по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Также он просит проверить Шевчука на наличие иностранного финансирования.



Напомним, что ранее Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии и критику властей РФ.

Читайте также:

Суд заочно арестовал актёра Панина* за призывы к терроризму

Дуров объявил о блокировке тысяч пользователей Telegram за призывы к терактам

На жителя Красноярского края завели дело за призывы к расправе над бойцами СВО

*признан Минюстом РФ иноагентом
#экстремизм
#музыкант
#проверка
#минюст рф
#генпрокуратура
#жалобы
Сотрудники банка взяли женщину в заложники из-за долга в 860 рублей
В Индии жену должника насильно удерживали в отделении банка из-за 770 рупий
06 мая 2024, 13:37

Фото: iStock/graphixchon

В Индии сотрудники частного банка взяли в заложники супругу должника, который не заплатил очередной взнос по кредиту, передает News9Live.
Отмечается, что муж пострадавшей взял в кредит 35 тысяч рупий (39 тысяч рублей) из-за финансовых трудностей в семье. Каждую неделю он должен был возвращать банку по 770 рупий (860 рублей), но просрочил платеж.

После того как очередной платеж не поступил на счет, сотрудник банка по имени Суба отправился к должнику. Дома была только его супруга, которую Суба насильно привез в отделение финансовой организации. После этого с должником связались и предупредили, что будут удерживать женщину в банке, пока он не оплатит долг.

Должник срочно приехал в банк, но его супругу отпустить отказались. Тогда он обратился в правоохранительные органы и вернулся в финансовое учреждение вместе с сотрудником полиции. При этом индийцу все же пришлось оплатить долг, прежде чем женщину отпустили.

Читайте также:

Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором

В Башкирии школьницу избили и «поставили на счетчик» из-за разбитого телефона

Мужчину заживо сожгли в подъезде в Новой Москве
#банк
#кредит
#платёж
#дома
#счёт
#индия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владельцу сгоревшего с людьми склада в Москве дали срок
Суд дал 3 года владельцу сгоревшего склада цветов на Комсомольской площади
06 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/Zolnierek

Генеральный директор компании, при пожаре на цветочном складе которой на Комсомольской площади в Москве в ноябре 2022 года погибли семь человек, приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Приговор в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Ново флоре» вынес Мещанский районный суд города Москвы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Отмечается, что его отправят в колонию-поселение. Мужчина также должен выплатить компенсации по искам потерпевших.

Суд установил, что в ноябре 2022 года в арендованных Мачелюком помещениях началось возгорание. Огонь охватил площадь 2,5 тысячи квадратных метров. Семь человек погибли.

В Балашихе разыскивают людей, устроивших лесной пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Харькове после взрыва начался пожар на предприятии

Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали

В ДНР заочно осудили на пожизненный срок морпеха ВСУ за убийство двух человек
#суд
#приговор
#убийство
#пожар
#ук
#человек
#возгорание
#компенсации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над московским районом Косино заметили беспилотник
Aviaincident: пилот во время полёта над московским районом Косино увидел дрон
06 мая 2024, 12:36

Фото: iStock/rancho_runner

Пилот легкомоторного самолёта во время пролёта над Москвой заметил беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошёл 4 мая в районе 19:30 на рейсе лайнера Piper Ra- 2799G. Пилот авиакомпании «Флайт Центр» заметил беспилотник самолётного типа во время пролёта над районом Косино на востоке Москвы. Объект находился на высоте порядка 300 метров над землёй.

Отмечается, что в тот момент не было планов по использованию воздушного пространства беспилотниками. Органы противовоздушной обороны были уведомлены о произошедшем.

Также 4 мая сообщалось, что пилоты пассажирского лайнера заметили в небе над городом Венев в Тульской области красный шар с подвесным устройством. Объект находился на расстоянии порядка 1,5 километра от самолёта.

Читайте также:

Беспилотник со взрывчаткой нашли на территории свинокомплекса под Белгородом

Цыгане нашли дрон ВСУ, начинённый взрывчаткой, и попытались сдать его на металлолом

Рыбак обнаружил «вражеский дрон», который оказался коптером съёмочной группы
#беспилотник
#москва
#самолет
#лётчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире спасли застрявшую в вентиляции кошку
06 мая 2024, 12:27

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Кошка застряла в вентиляционной шахте трёхэтажного многоквартирного дома в деревне Каменка городского округа Кашира, на помощь животному пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил хозяин кошки. Он рассказал, что его любимица залезла в вентиляционное отверстие на кухне, проползла до канализационной шахты в ванной комнате и застряла там. Вытащить кошку самостоятельно мужчина не смог», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли на вызов и, оценив ситуацию, решили достать кошку через крышу, так как она была на уровне третьего этажа. Сотрудники Мособлпожспаса сделали петлю, накинули на кошку и аккуратно вытащили из вентиляционной шахты. Спасённое животное передали благодарному хозяину.

Читайте также:

Подмосковные спасатели избавили подростка от застрявшей на пальце военной игрушки

В Подмосковье девочка застряла ногой в лифтовой щели, её освободили спасатели

Спасатели помогли женщине попасть в дом к полуторагодовалому ребенку
#кашира
#спасатели
#кошка
#животные
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в Херсонской области
06 мая 2024, 12:20

Фото: iStock/irene_rebrova

В Херсонской области задержали гражданина Украины, жителя села Новониколаевка, причастного к шпионажу по заказу украинских спецслужб. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
По версии следствия, с марта 2022 по января 2023 года мужчина собирал и передавал СБУ данные о местах сосредоточения военных, вооружения и военной техники подразделения ВС РФ с целью срыва выполнения задач российскими войсками в рамках СВО.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники УФСБ проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для установления все обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к шпионажу.

Читайте также:

В Тамбове задержали местного жителя за подготовку терактов по заданию СБУ

Группу людей по делу о вербовке Украиной подростков задержали в Белоруссии

Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором
#фсб
#задержание
#шпион
#украина
#вс рф
#данные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актёра сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» сбил автомобиль
Актёра Майорова сбил автомобиль на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге
06 мая 2024, 12:10

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Российского актёра Александра Майорова, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сбил автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что инцидент произошёл на Приморском шоссе в Петербурге накануне вечером. 44-летний артист пытался перейти дорогу в неположенном месте, как вдруг в него влетел автомобиль. В результате Майоров получил два перелома правой ноги, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его экстренно госпитализировали в городскую больницу №4.

В настоящее время артист находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Уточним, что водитель автомобиля за пять месяцев этого года получил уже семь протоколов за превышение скорости и один – за отсутствие прав при вождении. При этом он утверждает, что актёр резко выбежал на проезжую часть, размахивая руками. Также он заявил, что Майоров находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поскольку был в «приподнятом настроении». Всё произошло так быстро, что автомобиль просто не успел затормозить, подытожил мужчина.

После ДТП водитель сам вызвал на место службы.

Читайте также:

Россиянина придавило насмерть собственным грузовиком

Сын замглавы МВД получил срок в колонии и многомиллионный штраф

Мужчину заживо сожгли в подъезде в Новой Москве
#дтп
#санкт-петербург
#автомобиль
#актёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серебряных Прудах поймали рецидивиста, укравшего садовый инвентарь
06 мая 2024, 12:05

Фото: iStock/BrianAJackson

27-летнего мужчину, подозреваемого краже личного имущества, задержала полиция городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Заявление о краже подала 52-летняя жительница деревни Шеметово округа Серебряные Пруды. Она сообщила, что кто-то проник в её хозяйственную постройку и украл садовый инвентарь на общую сумму в 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В ходе расследования был задержан подозреваемый в совершённом преступлении — 27-летний ранее судимый местный житель. Против него завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что сына замглавы МВД России Игоря Зубова Дениса приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 18 миллионов рублей за взятку от топливной компании.

Читайте также:

Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором

Мигрант приставал к школьнице на детской площадке

В Башкирии школьницу избили и «поставили на счетчик» из-за разбитого телефона
#серебряные пруды
#криминал
#полиция
#кража
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором
Расправившийся с женой экс-министр Казахстана Бишимбаев процитировал Гитлера
06 мая 2024, 11:52

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, который жестоко расправился с гражданской женой Салтанат Нукеновой, процитировал в последнем слове на суде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает «КазТАГ».
Как сказал Бишимбаев, в нацистской Германии 30-х годов существовал министр пропаганды Йозеф Геббельс, которому якобы принадлежат следующие слова: «Чем ужасней будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди». Примечательно, что данное высказывание относится к Адольфу Гитлеру.

Преступник отметил, что эти слова четко характеризуют его дело. Всю реплику Бишимбаев читал с листка.

Напомним, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов.

Читайте также:

«Ты пахнешь розами»: Бишимбаев переписывался с любовницей, сидя в номере с трупом жены

В Башкирии школьницу избили и «поставили на счетчик» из-за разбитого телефона

Мужчину заживо сожгли в подъезде в Новой Москве
#дело
#министр
#люди
#казахстан
#убийство
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын замглавы МВД получил срок в колонии и многомиллионный штраф
Сын замглавы МВД РФ Зубов получил 7 лет тюрьмы и 18 млн рублей штрафа
06 мая 2024, 11:48

Фото: iStock/Rawf8

Сын замглавы МВД России Игоря Зубова Денис приговорён к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 18 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что вместе с Зубовым судили президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова и бывшего директора нефтебазы «МО НТП» Василия Ермакова. Они получили семь лет лишения свободы и восемь лет колонии со штрафом в размере 36 миллионов рублей соответственно.

Напомним, что всех троих задержали в феврале 2022 года. По версии следствия, они действовали в интересах компании, задействованной в сфере торговли несколькими видами топлива. За общее покровительство при ведении коммерческой деятельности они дали взятку в размере 18 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, который действовал в рамках оперативного эксперимента. В результате всех троих задержали с поличным сотрудники УФСБ РФ по Самарской области.

Читайте также:

Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором

В Тамбове задержали местного жителя за подготовку терактов по заданию СБУ

Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» поддерживал радикальные течения ислама
#суд
#арест
#приговор
#штраф
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф