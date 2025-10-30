Лидера группы «Пасека» Медведкина приговорили к 15 годам колонии за убийство

30 октября 2025, 10:47

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Измайловский суд Москвы приговорил лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.