Лидера группы «Пасека» Медведкина приговорили к 15 годам колонии за убийство
Измайловский суд Москвы приговорил лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По решению суда Медведкин признан виновным в убийстве бывшего генерального директора ООО «Цифровые платформы» Ивана Позднякова и в покушении на убийство учредителя этой же компании Арсения Щельцина. Приговор суда предписывает осужденному выплатить Щельцину, оставшемуся в живых, 1,5 млн рублей, и семье погибшего Позднякова — 4,5 млн рублей.
Медведкин обвинялся по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство человека») и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).
Инцидент произошел в ночь на 7 июня 2024 года на Сиреневом бульваре в Измайлово. Во время внезапно возникшей ссоры с незнакомыми людьми Медведкин нанес одному из них не менее 16 ударов ножом в область головы, туловища и конечностей, в результате чего тот скончался на месте. Второго человека он ударил шесть раз по голове и туловищу. Согласно версии правоохранительных органов, Медведкин не смог довести свои действия до конца, так как потерпевший сопротивлялся.
