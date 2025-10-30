Пропавшую петербурженку нашли живой в Карелии

30 октября 2025, 09:38

СК: найденная в Карелии петербурженка могла стать жертвой телефонных афер

Фото: iStock/blinow61

Пропавшую 21-летнюю жительницу Санкт-Петербурга нашли живой на территории Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.