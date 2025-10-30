Пропавшую петербурженку нашли живой в Карелии
Пропавшую 21-летнюю жительницу Санкт-Петербурга нашли живой на территории Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Как сообщили в ведомстве, в СМИ появилась новость о пропаже девушки, которая 24 октября покинула свой дом в Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области и с тех пор не выходила на связь. В связи с этим Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку.
Совместные усилия сотрудников СК, ФСБ и МВД позволили найти Дарину Байкову живой на территории Республики Карелия. Предполагается, что она стала жертвой телефонных мошенников.
В настоящее время правоохранители проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
