«Поволжский маньяк», виновный в смерти 31 женщины, обжаловал приговор в Верховном суде

Фото: iStock/AMilkin

Убивший 31 пенсионерку житель Казани Радик Тагиров, известный как «поволжский маньяк», обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде. Об этом стало известно из картотеки инстанции, передает РИА Новости.



Кассационная жалоба поступила в судебную коллегию по уголовным делам 27 октября. Слушание по делу запланировано на 25 декабря этого года.

В декабре 2024 года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде подтвердил пожизненный приговор Тагирову.

Задержание Радика Тагирова произошло в декабре 2020 года. 2 декабря ему было предъявлено обвинение по п. «а», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ. На допросе он признал свою вину и рассказал, что представлялся сотрудником ЖКХ или социальных служб, проникал в квартиры пожилых женщин, убивал их и крал сбережения.

Екатерина Коршунова

