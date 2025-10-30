«Поволжский маньяк», виновный в смерти 31 женщины, обжаловал приговор в Верховном суде

30 октября 2025, 10:16

Осужденный за убийство 31 человека Тагиров подал жалобу в Верховный суд РФ

Фото: iStock/AMilkin

Убивший 31 пенсионерку житель Казани Радик Тагиров, известный как «поволжский маньяк», обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде. Об этом стало известно из картотеки инстанции, передает РИА Новости.