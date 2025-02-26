«Я не умею долго злиться!»: Лолита сделала встречный шаг к примирению с Филиппом Киркоровым

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Неожиданно для всех Лолита сменила гнев на милость в конфликте с Филиппом Киркоровым. Ещё в начале месяца певица публично оскорбила поп-исполнителя, назвав его предателем за нападки на Настю Ивлееву.
Настроение Милявской резко изменилось после вчерашнего заявления Киркорова. Певец заявил, что не держит зла на коллегу и, несмотря ни на что, продолжает любить её.
Изначально Лолита набросилась на Киркорова с критикой из-за его заявлений по поводу резонансной «голой» вечеринки. Певец пытался снять с себя ответственность за участие в мероприятии. Он винил в произошедшем Ивлееву, которая, по его словам, подставила всех приглашённых гостей.
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Изначально Лолита набросилась на Киркорова с критикой из-за его заявлений по поводу резонансной «голой» вечеринки. Певец пытался снять с себя ответственность за участие в мероприятии. Он винил в произошедшем Ивлееву, которая, по его словам, подставила всех приглашённых гостей.
«Киркоров готов предать кого угодно. Он был на вечеринке 2-3 часа, как и я. Мы все провинились. Для меня Киркоров – человек, который предал всех своих собратьев. Посмотрите, как он теперь наклоняется везде, где только можно», – заявила Лолита.Однако после того как Лолита увидела видео с признанием Филиппа, она сделала встречный шаг к примирению.
«Я не умею долго злиться!», – написала Милявская.Кажется, конфликт между Лолитой и Киркоровым полностью исчерпан, чего не скажешь о ссоре короля российской эстрады с Ивлеевой. Он ждёт, что она принесёт ему публичные извинения за произошедшее.
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Анастасия Чинкова