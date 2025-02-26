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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Анну Седокову покинул ещё один близкий человек – морг стал последней каплей

Анну Седокову покинул ещё один близкий человек – морг стал последней каплей

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Беды Анны Седоковой не заканчиваются. Стоило певице немного оправиться после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и вернуться к концертной деятельности, как она столкнулась с потерей ещё одного близкого человека. На этот раз ситуация не столь трагичная, но всё же довольно чувствительная на артистки.
Стало известно, что от бывшей участницы группы «ВИА Гра» ушла её пиар-директор Анна Чернавских, которая во многом помогала Седоковой. Однако именно это и подкосило сотрудницу певицы. Поговаривают, что после гибель Тиммы Седокова переложила все дела на Чернавских, и даже на опознание тела в морг пришлось ехать ей. Такой опыт вряд ли положительно сказался на пиарщице, поэтому на поспешила уволиться сразу после того, как Седокова пришла в себя. Причиной ухода Чернавских назвала сильную усталость.

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#жизнь
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#тела
#певица
#соцсети
#шоу-бизнес
Настя Ивлеева опубликовала архивные фото празднования Масленницы
26 февраля 2025, 10:27

Анастасия (Настя) Ивлеева (Фото: Телеграм @ivleeva360)

Православные христиане с 24 февраля отмечают Масленичную неделю — пожалуй, самый известный славянский народный праздник, который верующие считают своеобразной подготовкой к Великому посту. Известная российская телеведущая, актриса и блогер Настя Ивлеева поделилась архивными фотографиями празднования Масленицы.
«Зиму провожаем — весну встречаем», — подписала она давние снимки, опубликованные телеграм-каналом «ВПШ» в третий день Масленичной недели.

К слову, этот день в славянской традиции называется «Лакомка». Именно в третий день Масленицы зятья по традиции приходили «к тёще на блины», которые та должна была выпекать сама. Остальные дни Сырной седмицы, как называется эта неделя в православии, носят названия «Встреча», «Заигрыш», «Разгуляй», «Тёщины вечёрки», «Золовкины посиделки» и, наконец, «Проводы», когда в воскресенье сжигают чучело Масленицы.

На первой фотографии, представленной Настей, она изображена в образе Снегурочки, в белоснежной шубке и с большой короной в виде снежинки на голове. На втором фото на голове у Ивлеевой венок из зелёных листьев, спускающийся в виде концов шарфа на шею и грудь. Это, видимо, должно означать приближение весны, так как в Масленицу как раз провожают зиму и встречают новое время года.

Любопытно, что ранее этот же телеграм-канал опубликовал видео, на котором Юра Борисов и Марк Эйдельштейн показывали партнёрше по фильму «Анора» Майки Мэдисон, как в России празднуют Масленицу. Они соорудили из каких-то тряпок и палок страшноватое чучело и сжигали его над костром где-то в лесополосе.





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#встреча
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«Я не умею долго злиться!»: Лолита сделала встречный шаг к примирению с Филиппом Киркоровым
26 февраля 2025, 10:22

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Неожиданно для всех Лолита сменила гнев на милость в конфликте с Филиппом Киркоровым. Ещё в начале месяца певица публично оскорбила поп-исполнителя, назвав его предателем за нападки на Настю Ивлееву.
Настроение Милявской резко изменилось после вчерашнего заявления Киркорова. Певец заявил, что не держит зла на коллегу и, несмотря ни на что, продолжает любить её.

Изначально Лолита набросилась на Киркорова с критикой из-за его заявлений по поводу резонансной «голой» вечеринки. Певец пытался снять с себя ответственность за участие в мероприятии. Он винил в произошедшем Ивлееву, которая, по его словам, подставила всех приглашённых гостей.

«Киркоров готов предать кого угодно. Он был на вечеринке 2-3 часа, как и я. Мы все провинились. Для меня Киркоров – человек, который предал всех своих собратьев. Посмотрите, как он теперь наклоняется везде, где только можно», – заявила Лолита.
Однако после того как Лолита увидела видео с признанием Филиппа, она сделала встречный шаг к примирению.

«Я не умею долго злиться!», – написала Милявская.
Кажется, конфликт между Лолитой и Киркоровым полностью исчерпан, чего не скажешь о ссоре короля российской эстрады с Ивлеевой. Он ждёт, что она принесёт ему публичные извинения за произошедшее.

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#певец
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#поддержка
#киркоров
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Дмитрий Шепелев заявил о готовности жениться спустя 10 лет после смерти Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев заявил о готовности жениться на Екатерине Тулуповой
26 февраля 2025, 10:09

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев счастлив в отношениях с Екатериной Тулуповой. Телеведущий рассказал, как смог наладить личную жизнь после потери Жанны Фриске.
После смерти Фриске в 2015 году Дмитрий остался один с двухлетним сыном Платоном. Ребёнок помог телеведущему не впасть в глубокую депрессию, но молодому отцу потребовалось несколько лет на восстановление и возвращение к нормальному образу жизни.

По словам Шепелева, сейчас он состоит в осознанных и счастливых отношениях с Екатериной Тулуповой. Знакомство тоже произошло благодаря сыну Платону. Мальчик ходил в тот же детский сад, что и дочь Екатерины от первого брака.

«Мне были не нужны отношения, я не думал об общественном мнении. Когда я встретил Катю, прошло уже несколько лет после гибели Жанны. Мы встретились, и я понял, что я не один, потому что рядом со мной человек, который пережил схожую историю – Катя потеряла отца, который болел схожим образом», – поделился Дмитрий.
Шепелев рассказал, что встретил человека, которому смог довериться. Он восхищается своей избранницей, которая решилась строить отношения с мужчиной «с таким багажом».

У пары много общего – у них схожие интересы и одинаковые взгляды на семью. Шепелев уточнил, что его избранница талантливый архитектор и дизайнер с международным образованием.

«Я влюблен в её творчество, она необыкновенная. Я понял, что это мой человек – от запаха до взглядов на жизнь. Пора жениться», – заявил Дмитрий в интервью Надежде Стрелец.
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«Давно и без пиара помогает Белгороду»: Ксения Собчак заступилась за Лолиту
Журналистка Ксения Собчак поддержала певицу Лолиту после отмены концертов
26 февраля 2025, 09:37

Лолита Милявская (Фото Телеграм @lolitamilyavskaya)

Участники скандальной «голой вечеринки» продолжают ловить шлейф негатива, хотя уже даже сам клуб, где она проходила, давно не работает. Пожалуй, самую высокую цену за необдуманное посещение сомнительного мероприятия заплатила певица Лолита Милявская.
Различные общественные организации и активисты продолжают добиваться отмены её выступлений, обвиняют её во всех смертных грехах и выставляют чуть ли не врагом всего «разумного, доброго и вечного», пишет StarHit. Это вызывает возмущение не только у самой артистки и её поклонников, но и у многих других публичных персон.

По словам непримиримых активистов, представляющих объединения типа военно-патриотического клуба «Друзья Чебурашки» (реально существующая организация - прим. ред.), Лолита является чуть ли не врагом России, раз засветилась на том скандальном мероприятии. Певица напоминает, что она она из первых поехала выступать с концертами в Донецк и Луганск.

«Я пела, а взрослые мужики плакали. После концерта они рассказывали мне про боевые действия и про тот ужас, который они пережили, их семьи тоже. Я про это все писала. Разве вам это было интересно? Откуда такое желание видеть людей раздавленными, спившимися?» — удивлялась она.

Но подобные откровения не избавляли певицу от всё новых проблем и нападок. За 61-летнюю артистку заступилась журналистка Ксения Собчак. Телеведущую возмутило, что люди сочли недостаточными публичные и искренние извинения Лолиты.

«Сколько можно еще искать „врагов“ и пятую колонну? Это же превратилось просто в зачистку конкурентов и бесконечное параноидальное выискивание „кто же еще враг“. Зачем устраивать это все?» — вопрошала медийная блондинка.

Журналистка поделилась рассказом о том, что звезда давно сотрудничает с белгородской организацией «Скорая молодежная помощь», никогда не отказывает в поддержке волонтёрам и «зачастую сама проявляет инициативу». Когда руководитель спросил у Лолиты, мол, давайте расскажем о вашей работе в правительстве, она отказалась.

«Зачем? Я же не для репутации этим занимаюсь», — отвечала певица.

Собчак, которая сама занимается благотворительностью в Белгородской области, подтвердила: Лолита и сейчас продолжает помогать людям, никак это не афишируя, наоборот, избегая огласки.

«Про Лолиту — подтверждаю! Многократно сама выходила на нас и помогала людям. Тихо, без всякого пиара. Лично все смотрела, контролировала. И всегда видно, что делает все искренне и от души!» — сказала журналистка.

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#донецк
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«Я-то до 30 не доживу»: Катя Огонек предсказала свою смерть
Шансон-исполнительница Катя Огонек предсказала свою смерть до 30 лет
26 февраля 2025, 05:48

Фото: iStock/jorgeantonio

Культовая шансон-исполнительница Катя Огонек предсказала свою раннюю смерть. Этим поделилась телеведущая Ксения Стриж.
«Я-то до 30 не доживу, это же так много», — заявила в свое время певица.

Как пояснила Ксения, она была в хороших отношениях с исполнительницей. Однажды Катя пришла к телеведущей, чтобы поздравить ее с 35-летием. Тогда девушки заговорили о возрасте и Огонек сказала, что не доживет до своего 30-летия. По итогу певица напророчила свою смерть, так как умерла в 2007 году в возрасте 30 лет.

Как оказалось, причиной смерти Огонек стала острая сердечная недостаточность и отек легкий. По мнению знакомых исполнительницы, все из-за пристрастия к алкоголю. При этом мать Кати не верит данным слухам и заявляет, что у певицы не было проблем со спиртным.

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#певица
#звёзды
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