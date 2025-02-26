Анну Седокову покинул ещё один близкий человек – морг стал последней каплей

Беды Анны Седоковой не заканчиваются. Стоило певице немного оправиться после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и вернуться к концертной деятельности, как она столкнулась с потерей ещё одного близкого человека. На этот раз ситуация не столь трагичная, но всё же довольно чувствительная на артистки.