Анну Седокову покинул ещё один близкий человек – морг стал последней каплей

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Беды Анны Седоковой не заканчиваются. Стоило певице немного оправиться после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и вернуться к концертной деятельности, как она столкнулась с потерей ещё одного близкого человека. На этот раз ситуация не столь трагичная, но всё же довольно чувствительная на артистки.
Стало известно, что от бывшей участницы группы «ВИА Гра» ушла её пиар-директор Анна Чернавских, которая во многом помогала Седоковой. Однако именно это и подкосило сотрудницу певицы. Поговаривают, что после гибель Тиммы Седокова переложила все дела на Чернавских, и даже на опознание тела в морг пришлось ехать ей. Такой опыт вряд ли положительно сказался на пиарщице, поэтому на поспешила уволиться сразу после того, как Седокова пришла в себя. Причиной ухода Чернавских назвала сильную усталость.
Читайте также:
Анна Седокова покинула Россию в компании известного рэпера
Пережила утрату двух мужей, похищение ребенка и предательства: личная жизнь Анны Седоковой и её внебрачного сына
«Я верю в черную магию. Янис исчез, вёл себя неадекватно»: первая жена Тиммы про его одержимость Седоковой
Читайте также:
Анна Седокова покинула Россию в компании известного рэпера
Пережила утрату двух мужей, похищение ребенка и предательства: личная жизнь Анны Седоковой и её внебрачного сына
«Я верю в черную магию. Янис исчез, вёл себя неадекватно»: первая жена Тиммы про его одержимость Седоковой
Анастасия Чинкова