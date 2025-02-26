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«Шакал»: отец Жанны Фриске отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Впервые за почти десять лет Дмитрий Шепелев прервал молчание и дал большое интервью журналистке Надежде Стрелец, в котором рассказал о Жанне Фриске, сыне Платоне и нынешней личной жизни.
Также в ходе беседы телеведущий объяснил, почему запретил своему сыну общаться с родителями матери. По словам Шепелева, отец певицы Владимир Фриске несколько раз пытался напасть на него с ножом и украсть внука.

Дмитрий заявил, что пресёк общение Платона с родственниками по линии матери из соображений безопасности. Он рассказал, что после смерти Жанны приехал к её родителям, чтобы забрать вещи сына. В этот момент Владимир Борисович набросился на него с ножом, спустя некоторое время было снова совершено нападение. В итоге Шепелеву даже пришлось нанять охрану.

«Пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске, караулят меня и моего ребенка и нападают на нас, чтобы отобрать ребенка. Если бы у меня не было охраны, что бы пережил мой ребенок, что его похищают. Охранник со сломанной рукой… Что они скажут моему сыну, оставшись с ним наедине, если они такие вещи говорят моему сыну, общаясь со средствами массовой информации? Как после этого я могу доверять? При этом я хочу, чтобы они общались», – объяснил вдовец Фриске.
В те годы Владимир Фриске действительно очень эмоционально высказывался в адрес гражданского мужа своей дочери, скончавшейся от онкологии. Однако в последние годы он престал комментировать поступки своего несостоявшегося зятя.

Борис Фриске (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

«Мне пишут из разных СМИ и звонят с радиостанций. Скидывают отрывки его интервью. Я сейчас нахожусь в Дубае. И, если честно, мне совсем неинтересно, что там рассказал этот шакал. Вот, если что-то, связанное с Платоном и его жизнью – я почитаю и посмотрю», – сообщил Владимир Фриске в беседе с KP.RU.
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«Снижение функции яичников»: Эксперт назвал причину расплывшихся черт лица фигуристки Марины Анисиной
Пластический хирург объяснила расплывшиеся черты лица экс-фигуристки Анисиной
26 февраля 2025, 11:12

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывшая фигуристка Марина Анисина долгое время жила во Франции, но потом вернулась в Россию и стала появляться в свете со своим супругом экстравагантным певцом и актёром Никитой Джигурдой. Публика с удивлением отметила, что пара стала выглядеть хуже и как-будто заметно старше своих лет.
На изменения во внешности некогда писаной красавицы обратила внимание пластический хирург, врач-косметолог и дерматолог Мадина Байрамукова. В беседе с порталом «Страсти» специалист отметила, что 49-летняя Анисина стала выглядеть заметно хуже примерно пять-семь лет назад. Она также не исключила, что дело может быть и в не слишком удачной пластике, но не только.

«Возможно, это последствия стресса из-за жизни, полной «американских горок». А с Джигурдой, как мне кажется, по-другому невозможно, потому что он очень своеобразный человек. Ну плюс, скорее всего, идет угасание функции яичников - в целом это характерно для женщин в возрасте от сорока до пятидесяти лет», — сказала врач.

По ей словам, именно этот возраст для женщин является критическим в плане изменений во внешности, чаще всего, не в лучшую сторону. Эксперт также отметила, что Марина — от природы очень красивая женщина. Но в какой-то момент её лицо стало вдруг излишне объёмным, овал утратил чёткость, а черты расплылись.

«Здесь есть несколько вариантов. Либо это чрезмерное увлечение филлерами, либо был какой-то достаточно агрессивный липофилинг. Возможно, была сделана подтяжка», — предположила косметолог.

Если это так, то Байрамукова советует экс-фигуристке прибегнуть к процедурам, которые способствуют скорейшей реабилитации и восстановлению. Например, подойдут микротоки, рекомендует специалист. В любом случае, по мнению медика, если имела место подтяжка, то через полглда-год можно будет увидеть совсем другой результат.

Кроме того, Мадина посоветовала Анисиной сделать контурную коррекцию губ, но не радикальную, а в деликатных объёмах. С помощью такой процедуры можно будет вернуть поблёкшим губам «сочность и наполненность», заключила врач.

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Дочь Анастасии Волочковой раскрыла правду о своём женихе – совсем не беден
26 февраля 2025, 10:48

Ариадна и Никита (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

В апреле Анастасия Волочкова выдаст замуж свою единственную дочь. Балерина много рассказывала о женихе 19-летней Ариадны. Звёздная мать утверждала, что девушка и её избранник живут скромно на съёмной квартире в спальном районе Москвы и трудятся в поте лица, чтобы оплатить жильё.
Однако сама Ариадна поспешила опровергнуть заявления матери. В откровенном интервью КП она рассказала о доходах Никиты и планах на будущее.

Ариадна познакомилась с будущим мужем, который на четыре года старше неё, в джаз-клубе, где отдыхала с друзьями. На следующий день они отправились гулять, а уже на третий день знакомства, как утверждает дочь Волочковой, молодой человек дал понять, что хочет жениться. Довольно быстро возлюбленные познакомились с родителями друг друга.

Действительно, как рассказывала балерина, Никита поёт в ходе католического храма. Однако помимо этого у него есть стабильный доход от бизнеса. И живёт Ариадна вовсе не в арендованной квартире, на которую зарабатывает сама, а дома у Никиты. Также у молодого человека есть хороший автомобиль и родительский загородный дом.

Дочь Волочковой подчеркнула, что работает в удовольствие, а не ради выживания. Студентка Высшей школы экономики зарабатывает репетиторством и дубляжом.

«Глава семьи у нас – Никита, он всегда будет у меня на первом месте. Пока мы живем в Москве, но, возможно, когда-нибудь переедем в Петербург, потому что этот ритм жизни нам гораздо ближе, чем московский», – поделилась Ариадна.
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Ни профессии, ни работы: долгожданный сын Нины Сазоновой, который пил, гулял и проигрывал деньги, стал её настоящим мучителем
26 февраля 2025, 10:40

Нина Сазонова (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Нина Сазонова, звезда 60-80-х годов, прославилась хитами из фильмов, в которых снималась. Несмотря на свою популярность и надежды на счастье после трудностей, её брак оказался недолгим.
Однако она осуществила свою заветную мечту – стала матерью. Жизнь ради сына обернулась для неё настоящим испытанием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

«Ой, кого же я уродила! Господи!», - восклицала однажды в одной из картин героиня Нины Афанасьевны.

Долгожданный ребенок

Единственный сын Нины Сазоновой, Миша, стал для неё источником безграничной любви и смыслом жизни. Актриса родила его в зрелом возрасте, он стал долгожданным светом в её жизни. Нина Афанасьевна была поистине преданной матерью, позволяя своему сыну всё.

Пока Нина снималась в кино и гастролировала, заботу о Мише на себя брала няня. Актриса мучилась угрызениями совести, чувствуя, что оставляет сына на попечение чужого человека. В попытках компенсировать свое отсутствие, она осыпала мальчика подарками и выполняла все его капризы. Однако эгоистичный Миша не понимал, как сложно матери одной растить его, постоянно упрекая её за то, что она оставила его. В результате он рос в атмосфере вседозволенности и обожания.

Фото: iStock/StratosGiannikos

Разгульный образ жизни

В 16 лет Михаил совершил шаг, который стал для его матери настоящим ударом: он тайком женился. Молодая жена ждала ребенка, и Нина, испытывая глубокую боль, осознала, что её любимый сын уходит во взрослую жизнь, отдаляясь от неё. Она делала всё возможное, чтобы удержать его рядом, уговаривая остаться дома и отказываясь принимать его выбор. Однако её попытки разлучить молодых лишь усилили желание Михаила быть независимым.

В последующие десятилетия Нина Сазонова стала свидетелем того, как её безмерная опека над сыном привела к трагическим последствиям. До 50 лет Михаил вел разгульный образ жизни: алкоголь, вечеринки и азартные игры стали его постоянными спутниками. У него не было ни профессии, ни желания работать — он полностью зависел от матери, которая зарабатывала на жизнь своим талантом.

С каждым днем долгожданный сын превращался в финансовое бремя для пожилой женщины. Михаил играл в казино, теряя деньги, которые Нина с трудом зарабатывала. Бесконечные долги ложились на её плечи, но она прощала ему всё, позволяя делать что угодно. Постепенно она оказалась в полном подчинении у собственного сына.

С годами Михаил стал тиранить свою мать, осознавая своё физическое превосходство над увядающей женщиной. Нина больше не могла свободно выходить из дома без его разрешения, а ссоры нередко заканчивались рукоприкладством. Так, из-за чрезмерной любви и заботы о сыне, Нина Сазонова оказалась в ловушке собственного создания — её единственный источник радости стал источником страданий и унижений.

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Оказался на грани отчаяния

Первый раз рука Михаила поднялась на мать в тот момент, когда она вновь попыталась запретить ему жениться на той, кого он по-настоящему любил. Нина искала для него «лучший вариант», не желая принять простую девушку с ребенком, считая её недостойной своего сына.

Михаил, который всегда чувствовал себя немощным без финансовой поддержки матери, вдруг оказался на грани отчаяния. Он не осмеливался ослушаться её, но в то же время не мог смириться с тем, что его счастье рушится под гнетом материнских амбиций. Драматический сюжет приближался к неминуемой развязке.

Самоубийство

31 декабря 2001 года. Страна с восторгом встречает Новый год, а по телевизору вновь звучит «Ирония судьбы». В квартире Нины Сазоновой разворачивается своя трагическая ирония судьбы.

Шампанское шипит в бокале, и, казалось бы, ничто не предвещает беды. За окном небо сверкает разноцветными огнями фейерверков, создавая атмосферу праздника.

Михаил, погруженный в алкоголь, наполняет стакан за стаканом. Его неадекватное воображение рисует картины из детства, где рядом не было матери. Он начинает высказывать ей свои накопившиеся обиды. Нина пытается успокоить сына, но его гнев лишь нарастает.

На следующее утро Михаил просыпается и обнаруживает свою мать, лежащую без движения на полу. Испуг и осознание содеянного охватывают его. Малодушный и слабовольный, он, не умея справиться с последствиями своих действий и не представляя, как жить без поддержки матери, в отчаянии решает покончить с собой.

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ВОВ и потеря памяти

Нина Сазонова пережила ужасные испытания Великой Отечественной войны, когда пела перед солдатами и чудом осталась в живых. Она провела мучительные часы, стоя на мине, пока её не спасли сапёры. Позже она оказалась в окружении, где с неба сыпались бомбы, и вся театральная труппа погибла, но Нину уберегли небеса. Испытания, которые она вынесла в те страшные годы, были нечеловеческими. Вернувшись домой, она изменилась до неузнаваемости: от весёлой и жизнерадостной девушки не осталось и следа. Она прошла через ад, став истерзанной, постаревшей и измученной женщиной, но её звонкий голос всё ещё напоминал о той молодой актрисе, что вернулась с фронта.

Несмотря на все страдания и близость смерти, Нина продолжала жить. Однако беды на этом не закончились. Трагедия отняла у неё память о сыне Михаиле, и она либо забыла о нём, либо притворилась, что забыла.

Когда трагедия стала известна всей стране, к ней пришли охотники за наследством: внук, который ранее не проявлял интереса к бабушке, и двоюродная племянница. Квартира Нины была продана, а сама она оказалась в доме престарелых. За два года после той роковой новогодней ночи актриса перенесла два инсульта и вновь училась ходить.

Нина Сазонова ушла из жизни в ночь с 29 февраля на 1 марта 2004 года. Ей было 87 лет.

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Анну Седокову покинул ещё один близкий человек – морг стал последней каплей
26 февраля 2025, 10:31

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Беды Анны Седоковой не заканчиваются. Стоило певице немного оправиться после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и вернуться к концертной деятельности, как она столкнулась с потерей ещё одного близкого человека. На этот раз ситуация не столь трагичная, но всё же довольно чувствительная на артистки.
Стало известно, что от бывшей участницы группы «ВИА Гра» ушла её пиар-директор Анна Чернавских, которая во многом помогала Седоковой. Однако именно это и подкосило сотрудницу певицы. Поговаривают, что после гибель Тиммы Седокова переложила все дела на Чернавских, и даже на опознание тела в морг пришлось ехать ей. Такой опыт вряд ли положительно сказался на пиарщице, поэтому на поспешила уволиться сразу после того, как Седокова пришла в себя. Причиной ухода Чернавских назвала сильную усталость.

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Настя Ивлеева опубликовала архивные фото празднования Масленницы
26 февраля 2025, 10:27

Анастасия (Настя) Ивлеева (Фото: Телеграм @ivleeva360)

Православные христиане с 24 февраля отмечают Масленичную неделю — пожалуй, самый известный славянский народный праздник, который верующие считают своеобразной подготовкой к Великому посту. Известная российская телеведущая, актриса и блогер Настя Ивлеева поделилась архивными фотографиями празднования Масленицы.
«Зиму провожаем — весну встречаем», — подписала она давние снимки, опубликованные телеграм-каналом «ВПШ» в третий день Масленичной недели.

К слову, этот день в славянской традиции называется «Лакомка». Именно в третий день Масленицы зятья по традиции приходили «к тёще на блины», которые та должна была выпекать сама. Остальные дни Сырной седмицы, как называется эта неделя в православии, носят названия «Встреча», «Заигрыш», «Разгуляй», «Тёщины вечёрки», «Золовкины посиделки» и, наконец, «Проводы», когда в воскресенье сжигают чучело Масленицы.

На первой фотографии, представленной Настей, она изображена в образе Снегурочки, в белоснежной шубке и с большой короной в виде снежинки на голове. На втором фото на голове у Ивлеевой венок из зелёных листьев, спускающийся в виде концов шарфа на шею и грудь. Это, видимо, должно означать приближение весны, так как в Масленицу как раз провожают зиму и встречают новое время года.

Любопытно, что ранее этот же телеграм-канал опубликовал видео, на котором Юра Борисов и Марк Эйдельштейн показывали партнёрше по фильму «Анора» Майки Мэдисон, как в России празднуют Масленицу. Они соорудили из каких-то тряпок и палок страшноватое чучело и сжигали его над костром где-то в лесополосе.





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