«Шакал»: отец Жанны Фриске отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Впервые за почти десять лет Дмитрий Шепелев прервал молчание и дал большое интервью журналистке Надежде Стрелец, в котором рассказал о Жанне Фриске, сыне Платоне и нынешней личной жизни.
Также в ходе беседы телеведущий объяснил, почему запретил своему сыну общаться с родителями матери. По словам Шепелева, отец певицы Владимир Фриске несколько раз пытался напасть на него с ножом и украсть внука.
Дмитрий заявил, что пресёк общение Платона с родственниками по линии матери из соображений безопасности. Он рассказал, что после смерти Жанны приехал к её родителям, чтобы забрать вещи сына. В этот момент Владимир Борисович набросился на него с ножом, спустя некоторое время было снова совершено нападение. В итоге Шепелеву даже пришлось нанять охрану.
Борис Фриске (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске напал на него с ножом и пытался похитить внука
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Дмитрий заявил, что пресёк общение Платона с родственниками по линии матери из соображений безопасности. Он рассказал, что после смерти Жанны приехал к её родителям, чтобы забрать вещи сына. В этот момент Владимир Борисович набросился на него с ножом, спустя некоторое время было снова совершено нападение. В итоге Шепелеву даже пришлось нанять охрану.
«Пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске, караулят меня и моего ребенка и нападают на нас, чтобы отобрать ребенка. Если бы у меня не было охраны, что бы пережил мой ребенок, что его похищают. Охранник со сломанной рукой… Что они скажут моему сыну, оставшись с ним наедине, если они такие вещи говорят моему сыну, общаясь со средствами массовой информации? Как после этого я могу доверять? При этом я хочу, чтобы они общались», – объяснил вдовец Фриске.В те годы Владимир Фриске действительно очень эмоционально высказывался в адрес гражданского мужа своей дочери, скончавшейся от онкологии. Однако в последние годы он престал комментировать поступки своего несостоявшегося зятя.
Борис Фриске (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
«Мне пишут из разных СМИ и звонят с радиостанций. Скидывают отрывки его интервью. Я сейчас нахожусь в Дубае. И, если честно, мне совсем неинтересно, что там рассказал этот шакал. Вот, если что-то, связанное с Платоном и его жизнью – я почитаю и посмотрю», – сообщил Владимир Фриске в беседе с KP.RU.Читайте также:
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Анастасия Чинкова