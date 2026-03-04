Почти 30 лет назад в Москве убили главаря ОПГ «Ореховские»
Ровно 28 лет назад, 4 марта 1996 года, в центре Москвы у здания посольства США убили лидера Ореховской ОПГ Сергея Ананьевского, известного как Культик.
Подробности раскрыла «Газета.Ru». На выезде с Новинского бульвара неизвестные открыли огонь из автомата по автомобилю Volvo. Находившийся в машине 34-летний пассажир погиб на месте.
Для правоохранителей Ананьевский считался криминальным авторитетом, однако в спортивной среде его знали как старшего тренера мужской сборной СССР по пауэрлифтингу и одного из основателей Федерации по этому виду спорта. В преступный мир он пришел в конце 1980-х через дружбу с будущим лидером группировки Сергеем Буториным (Ося). Благодаря спортивным связям и влиянию Ананьевский вошел в окружение вора в законе Сергея Тимофеева (Сильвестр) и, по данным следствия, участвовал в десятках преступлений. После гибели Сильвестра в 1994 году Культик возглавил Ореховскую ОПГ.
Как отмечается, убийство стало следствием гангстерской войны, конкуренты заказали Ананьевского, когда тот направлялся к ним на переговоры. Преступление раскрыла группа оперативников под руководством будущего главы МВД Владимира Колокольцева. В последующие годы Ореховская ОПГ была фактически разгромленной.
