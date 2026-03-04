Почти 30 лет назад в Москве убили главаря ОПГ «Ореховские»

04 марта 2026, 16:37

Главаря ОПГ «Ореховские» Культика убили почти 30 лет назад в центре Москвы

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

Ровно 28 лет назад, 4 марта 1996 года, в центре Москвы у здания посольства США убили лидера Ореховской ОПГ Сергея Ананьевского, известного как Культик.