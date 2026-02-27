Умер главарь люберецкой ОПГ Михаил Михайлов
Главарь люберецкой ОПГ Михаил Михайлов, известный под прозвищем Не буди, скончался в Торбеевском центре. Он отбывал пожизненное за серию жестоких убийств. По информации Telegram-канала SHOT, 65-летний криминальный авторитет умер от острой сердечной недостаточности.
Тело Михайлова забрали из колонии несколько дней назад. Заключенные помогли с транспортировкой в катафалк. Близкие потратили 150 тысяч рублей на перевозку тела из мордовской колонии. Похороны прошли в родных Люберцах.
Прозвище Не буди связано с наколкой на веках. Михаил организовал свою банду в Люберцах в 2002 году, когда ему исполнилось 41. Эта группировка не имела конкретного названия и отличалась от более известной люберецкой ОПГ, действовавшей в 1990-х.
Шайка Михайлова совершила множество разбойных нападений и убийств, включая заказные. Следствие доказало шесть, совершенных с 2002 по 2008 год. В 2015 году Михайлов получил пожизненный срок и отправился в ИК-6 в Мордовии.
