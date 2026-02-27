Умер главарь люберецкой ОПГ Михаил Михайлов

27 февраля 2026, 08:28

Фото: iStock/Alexey Krukovsky

Главарь люберецкой ОПГ Михаил Михайлов, известный под прозвищем Не буди, скончался в Торбеевском центре. Он отбывал пожизненное за серию жестоких убийств. По информации Telegram-канала SHOT, 65-летний криминальный авторитет умер от острой сердечной недостаточности.