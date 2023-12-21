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Lidovky: Во время стрельбы в пражском университете погибли 10 человек

21 декабря 2023, 19:42
Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Во время стрельбы в Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги погибли 10 человек. Ещё 30 получили ранения. Об этом сообщили чешские полицейские и медики.
Неизвестный открыл стрельбу в здании философского факультета вуза, сообщает портал Lidovky. По сообщению главы чешского министерства внутренних дел, стрелявший тоже погиб.

В интернете публикуются снимки, на которых видно, как во время стрельбы студенты вылезали из окон и прятались от преступника на фасаде здания университета. Известно также, что часть студентов, укрываясь от стрелка, забаррикадировалась в библиотеке факультета.


Посольство РФ выясняет, есть ли в числе пострадавших российские граждане. Дипломатическое представительство направило в правоохранительные органы Чехии и в мэрию Праги соответствующие запросы.

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В Москве бывшего министра Открытого правительства Абызова осудили на 12 лет
21 декабря 2023, 19:35

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве вынесли приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Абызов был задержан в Москве ещё в 2019 году. Его обвиняли в создании преступного сообщества, мошенничестве, отмывании средств, подкупе, а также в ведении незаконной предпринимательской деятельности.

В результате, следствию удалось установить, что, благодаря своим преступным схемам, Абызову удалось вывести из страны огромные деньги, чем он нанёс России материальный ущерб более чем 32 миллиарда рублей.

Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Помимо этого, бывшего министра обязали выплатить штраф в 80 миллионов рублей.

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В Одессе женщина отбила спутника, которого пытались забрать военкомы на скорой
21 декабря 2023, 19:22

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жительница Одессы отбила мужчину, которого пытались увезти с собой военкомы, выскочившие из машины скорой помощи, об этом сообщает «Страна.ua».
«Видео очередного конфликта с военкомами в Одессе публикуют местные паблики. Судя по кадрам, сотрудники (военкомата) приехали на машине скорой помощи и запаковали туда мужчину. Женщина бросалась в открытый салон, пытаясь его оттуда вытащить. В итоге их обоих отпустили», — пишут украинские журналисты под опубликованным видеороликом.

На самих кадрах видно, как трое военных заталкивают мужчины в автомобиль скорой помощи. Ему на помощь бросается женщина, которая хватается за поручень авто и несколько раз пытается попасть в салон. В результате, автомобиль начинает движение, а женщина продолжает бежать за ним, всё ещё держась аза поручень. Очевидцы происшествия стали возмущаться, заявляя, что женщина может получить травмы. Тогда военные отпустили мужчину, и его защитницу.

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Три человека пострадали в Мытищах при столкновении автомобиля с остановкой
21 декабря 2023, 19:18

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО

В Мытищах автомобиль после столкновения с двумя машинами въехал в остановку общественного транспорта. Пострадали два человека, сообщили в подмосковном главке МВД.
«ДТП произошло возле одного из домов, расположенных на Новомытищинском проспекте. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля столкнулся с двумя стоящими перед светофором транспортными средствами, одно из которых сбило двух пешеходов на остановке общественного транспорта», – сообщается в телеграм-канале ведомства.
Там уточнили, что пострадали водитель одного из автомобилей и двое пешеходов 2002 и 2006 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы, данные об их состоянии не уточняются. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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В Екатеринбурге рабочий разбился насмерть, упав с высоты на стройке
21 декабря 2023, 18:48

Фото: iStock/goncharovaia

На стройке в Екатеринбурге погиб рабочий, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
«Сегодня, 21 декабря 2023 года, около 15:00 на территории строящегося объекта работник, трудившийся подсобным рабочим в строительной организации, получил тяжелые травмы, упав с высоты четвертого этажа», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.

В результате травм, полученных при падении, мужчина скончался на месте происшествия, добавили в прокуратуре.

По факту произошедшего надзорное ведомство инициировало проверку, в ходе которой будет установлено ответственное за безопасность на строительном объекте лицо. Помимо этого, планируется установить, был ли погибший сотрудником организации или наёмным рабочим.

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В Одинцове задержали мужчину, нецензурно оскорблявшего пожилых прохожих
21 декабря 2023, 18:36

Фото: Istockphoto / z1b

Полицейские задержали мужчину, оскорблявшего пожилых прохожих в Одинцове. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Ранее в ходе мониторинга интернета была выявлена видеозапись, на которой мужчина нецензурно выражается в адрес пожилых граждан. Сотрудники полиции установили правонарушителя и доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1986 года рождения», – уточнила Петрова.
Полицейские составили на мужчину протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Собранные в отношении злоумышленника материалы направят в суд для принятия решения.

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Открывший стрельбу в Карловом университете Праги нейтрализован
21 декабря 2023, 18:18

Фото: iStock/Chalabala

Мужчина, который открыл стрельбы в Карловом университете Праги, нейтрализован. Об этом сообщает чешская полиция.
По предварительным данным, он успел застрелить троих человек, еще 20 ранены.

Напомним, в центре Праги на площади Яна Палаха в Карловом университете произошла стрельба. Полиция перекрыла площадь Яна Палаха и прилегающую территорию. Движение транспорта также остановлено. Чешские СМИ сообщают, что сотрудникам университета приказали запереться в своих кабинетах, забаррикадироваться и выключить свет.

Некоторые студенты вылезали из окон и сидели на карниза здания, чтобы спастись от стрелка. Одна девушка не удержалась и упала. Она погибла и стала четвертой жертвой.

На месте происшествия находится почти вся полиция города.

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Подмосковные дорожники устранили подтопления в четырёх городских округах
21 декабря 2023, 17:50

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Специалисты Мосавтодора оперативно устранили подтопления, которые образовались на дорогах Московской области из-за резкого потепления и таяния снега. Воду откачали, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Подтопления ликвидировали в Электроуглях на ул. Заводской, в Долгопрудном на ул. Московской, в Королёве на ул. Тихонравова и в Раменском городском округе на ул. Карла Маркса», – отметили в министерстве.
Там пояснили, что подтопления проезжей части представляют угрозу для всех участников дорожного движения, повышая вероятность аварий. Поэтому дорожники стараются как можно оперативнее устранить их. Сейчас безопасный проезд для автомобилей и общественного транспорта обеспечен, заключили в Минтрансе региона.

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#подмосковье
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Стрельба произошла в Карловом университете Праги, есть погибшие и раненые
21 декабря 2023, 17:50

Фото: iStock/Albertem

В центре Праги на площади Яна Палаха в Карловом университете произошла стрельба, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает полиция Чехии.
По предварительным данным, в результате стрельбы в учебном заведении несколько человек погибли и пострадали.

Уточняется, что в здании философского факультета произошла стрельба. Полиция перекрыла площадь Яна Палаха и прилегающую территорию. Движение транспорта также остановлено. Чешские СМИ сообщают, что сотрудникам университета приказали запереться в своих кабинетах, забаррикадироваться и выключить свет. Стрелок по-прежнему находится в здании.

Предварительно, он передвигается по четвертому этажу.

Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Школьница открыла огонь из отцовского дробовика. Она произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику. В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила с собой.


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Bild: Жительницу Германии оштрафовали за секс в церкви
21 декабря 2023, 17:48

Фото: istockphoto/Oleh Tiurkin

В Германии осудили 26-летнюю женщину за занятия сексом в церкви. Суд приговорил её к выплате штрафа в размере 2,5 тысячи евро (примерно 250 тысяч рублей).
Инцидент произошёл неподалёку от Розенхайма, в старинной деревянной церкви, построенной ещё в XV веке, передаёт издание Bild. Немка со своим 39-летним мужем уединилась в алтарной зоне и предавалась там любовным утехам. Это произошло ещё летом 2022 года, но парочка долго скрывала свои необычные похождения. Однако недавно мужчину арестовали по обвинению в мошенничестве и конфисковали его телефон. Там полицейские и нашли интимное видео, снятое в той самой церкви.

Женщину в итоге осудили за нарушение свободы вероисповедания и приговорили к штрафу. Мужчина получит реальный срок, но его будут судить ещё за мошенничество и нападение. Осквернённый алтарь будут заново освящать, обряд проведет епархиальный епископ.

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