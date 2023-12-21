Lidovky: Во время стрельбы в пражском университете погибли 10 человек

Фото: istockphoto/Artem Zakharov
Во время стрельбы в Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги погибли 10 человек. Ещё 30 получили ранения. Об этом сообщили чешские полицейские и медики.
Неизвестный открыл стрельбу в здании философского факультета вуза, сообщает портал Lidovky. По сообщению главы чешского министерства внутренних дел, стрелявший тоже погиб.
В интернете публикуются снимки, на которых видно, как во время стрельбы студенты вылезали из окон и прятались от преступника на фасаде здания университета. Известно также, что часть студентов, укрываясь от стрелка, забаррикадировалась в библиотеке факультета.
Посольство РФ выясняет, есть ли в числе пострадавших российские граждане. Дипломатическое представительство направило в правоохранительные органы Чехии и в мэрию Праги соответствующие запросы.
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В интернете публикуются снимки, на которых видно, как во время стрельбы студенты вылезали из окон и прятались от преступника на фасаде здания университета. Известно также, что часть студентов, укрываясь от стрелка, забаррикадировалась в библиотеке факультета.
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Александр Бойцов