Открывший стрельбу в Карловом университете Праги нейтрализован

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Мужчина, который открыл стрельбы в Карловом университете Праги, нейтрализован. Об этом сообщает чешская полиция.
По предварительным данным, он успел застрелить троих человек, еще 20 ранены.
Напомним, в центре Праги на площади Яна Палаха в Карловом университете произошла стрельба. Полиция перекрыла площадь Яна Палаха и прилегающую территорию. Движение транспорта также остановлено. Чешские СМИ сообщают, что сотрудникам университета приказали запереться в своих кабинетах, забаррикадироваться и выключить свет.
Некоторые студенты вылезали из окон и сидели на карниза здания, чтобы спастись от стрелка. Одна девушка не удержалась и упала. Она погибла и стала четвертой жертвой.
На месте происшествия находится почти вся полиция города.
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Напомним, в центре Праги на площади Яна Палаха в Карловом университете произошла стрельба. Полиция перекрыла площадь Яна Палаха и прилегающую территорию. Движение транспорта также остановлено. Чешские СМИ сообщают, что сотрудникам университета приказали запереться в своих кабинетах, забаррикадироваться и выключить свет.
На месте происшествия находится почти вся полиция города.
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Элина Позднякова