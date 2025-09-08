Лифт с 19-летней девушкой сорвался и пролетел девять этажей в Москве

08 сентября 2025, 22:54

В столице лифт с пассажиркой внутри упал с 12-го этажа и резко остановился на третьем

Фото: Istock / Ben Harvey

В одном из жилых домов Москвы 8 сентября произошёл инцидент с лифтом, в котором находилась 19-летняя девушка. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», кабина неожиданно начала падать после того, как поднялась на уровень 12-го этажа. Лифт пролетел девять этажей и резко остановился на третьем.