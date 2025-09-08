Лифт с 19-летней девушкой сорвался и пролетел девять этажей в Москве
В одном из жилых домов Москвы 8 сентября произошёл инцидент с лифтом, в котором находилась 19-летняя девушка. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», кабина неожиданно начала падать после того, как поднялась на уровень 12-го этажа. Лифт пролетел девять этажей и резко остановился на третьем.
По словам матери пострадавшей, её дочь испытала сильнейший стресс — у девушки случилась истерика, однако физические повреждения она, к счастью, не получила.
Местные жители утверждают, что проблемы с лифтами в этом доме наблюдаются уже больше года. Из четырёх установленных подъёмников, как правило, работают один-два. При этом, по словам жильцов, было подано более 50 заявок на ремонт, но реакции не последовало.
На место ЧП прибыли представители ГБУ «Жилищник» и глава управы. Инцидент, по словам коммунальщиков, был охарактеризован ими как «небольшое застревание», несмотря на то, что лифт фактически сорвался с высоты нескольких этажей.
