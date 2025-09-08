Пассажир в Иркутске набросился с кулаками после просьбы уступить место пенсионерам
В Иркутске мужчину избили в автобусе за просьбу уступить место пожилым
В одном из иркутских автобусов произошёл конфликт, завершившийся избиением. Мужчина сделал замечание другому пассажиру, когда тот отказался уступить место пожилым людям. Однако в ответ на просьбу тот вспылил и повёл себя агрессивно.
По словам очевидцев, внушительных размеров мужчина сначала накричал на сделавшего замечание, а затем пустил в ход кулаки. Пострадавшему разбили лицо до крови. После нападения агрессор покинул салон и скрылся.
Инцидент вызвал волну возмущения среди свидетелей. Сейчас выясняются подробности происшествия.
