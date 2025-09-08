Пассажир в Иркутске набросился с кулаками после просьбы уступить место пенсионерам

08 сентября 2025, 22:50

В Иркутске мужчину избили в автобусе за просьбу уступить место пожилым

Фото: Istock / zamrznutitonovi

В одном из иркутских автобусов произошёл конфликт, завершившийся избиением. Мужчина сделал замечание другому пассажиру, когда тот отказался уступить место пожилым людям. Однако в ответ на просьбу тот вспылил и повёл себя агрессивно.