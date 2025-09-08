Достижения.рф

В отделе полиции Новой Москвы задержанный напал на двух сотрудников

В Москве задержанный мужчина напал на полицейских в отделе
Фото: Istock/blinow61

В Новой Москве мужчина напал на двух сотрудников полиции в отделе «Коммунарский». Подробности сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.



Следствие установило, что инцидент произошёл 6 сентября. Подозреваемый, которого ранее задержали за незаконный оборот оружия, не желал нести ответственность за первоначальное обвинение и оказал сопротивление. Он применил физическое насилие против двух правоохранителей прямо в здании отдела.

Следственный комитет немедленно возбудил новое уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Столичные следователи уже предъявили фигуранту официальное обвинение. В ходе последующего допроса мужчина полностью признал свою вину в содеянном.

Ольга Щелокова

