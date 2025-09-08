В отделе полиции Новой Москвы задержанный напал на двух сотрудников

08 сентября 2025, 21:29

В Москве задержанный мужчина напал на полицейских в отделе

Фото: Istock/blinow61

В Новой Москве мужчина напал на двух сотрудников полиции в отделе «Коммунарский». Подробности сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.