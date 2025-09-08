Кондуктор в Новосибирске оттаскала за волосы школьницу из-за проездного — видео
В Новосибирске кондуктор автобуса и 17-летняя пассажирка вступили в физическую конфронтацию. Причиной спора послужил школьный проездной билет, который девушка предъявила во время поездки. Соответствующие кадры предоставил Telegram-канал «АСТ-54 Black».
Инцидент начался с того, что кондуктор усомнилась в праве старшеклассницы на льготный проезд. Она отказалась принимать карту и забрала её у пассажирки. Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние: на опубликованной видеозаписи видно, как женщины начинают толкать друг друга.
В какой-то момент кондуктор схватила подростка за волосы и с силой потащила её. Ситуация продолжала обостряться, пока другой пассажир не вмешался и не попытался разнять женщин. Общественность теперь ждёт комментариев от перевозчика и решения правоохранительных органов по поводу инцидента.
