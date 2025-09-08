Кондуктор в Новосибирске оттаскала за волосы школьницу из-за проездного — видео

08 сентября 2025, 21:17

В новосибирском автобусе кондуктор и школьница вступили в конфликт

Фото: Istock/Snezhana Kudryavtseva

В Новосибирске кондуктор автобуса и 17-летняя пассажирка вступили в физическую конфронтацию. Причиной спора послужил школьный проездной билет, который девушка предъявила во время поездки. Соответствующие кадры предоставил Telegram-канал «АСТ-54 Black».