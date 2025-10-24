Лифт с девушкой внутри рухнул в российском ТЦ, она в больнице

24 октября 2025, 22:19

В Дзержинске упал лифт с 19-летней пассажиркой внутри

Фото: istockphoto/Sergey Granev

В Дзержинске в Нижегородской области упал лифт с 19-летней пассажиркой внутри. Как уточнили в региональном МЧС, инцидент произошел 24 октября.