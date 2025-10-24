Лифт с девушкой внутри рухнул в российском ТЦ, она в больнице
В Дзержинске упал лифт с 19-летней пассажиркой внутри
В Дзержинске в Нижегородской области упал лифт с 19-летней пассажиркой внутри. Как уточнили в региональном МЧС, инцидент произошел 24 октября.
Кабина начала падать, но застряла на фиксаторах между третьим и четвёртым этажами. На место прибыли экстренные службы.
Спасатели вскрыли заблокированные двери и эвакуировали пострадавшую. Ей оказали первую помощь, после осмотра медики госпитализировали девушку.
Официальных подробностей о её состоянии не поступало, на кадрах с места её выносят на носилках. В спасательной операции участвовали шесть сотрудников МЧС.
Читайте также: