В новосибирской детской больнице обрушился потолок
В Новосибирске произошёл инцидент в детской больнице. Обрушилась крыша одного из зданий, что вызвало панику среди пациентов и их родителей. Об этом пишет «КП».
Сначала появилась трещина, затем раздался треск, и палату заволокло пылью. Сотрудники учреждения оперативно эвакуировали детей. Родителей попросили забрать малышей домой. К счастью, никто не пострадал.
