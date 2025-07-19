Достижения.рф

Лифт с людьми рухнул в московской многоэтажке

Фото: iStock/alex_u

Лифт с людьми упал в шахту многоэтажного дома на юго-востоке Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Отмечается, что кабина упала с седьмого этажа дома на улице Льва Яшина в районе Некрасовка. Система безопасности сработала на третьем этаже. При резком торможении получила травмы женщина, у которой есть подозрение на переломы. Помимо неё в кабине в этот момент находились ещё семь человек.

Всех застрявших в лифте жильцов достали прибывшие спасатели. Пострадавшую женщину увезли в травмпункт, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробностей о её состоянии нет.

Анастасия Чинкова

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