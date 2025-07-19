Лифт с людьми рухнул в московской многоэтажке
Лифт с людьми упал в шахту многоэтажного дома на юго-востоке Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что кабина упала с седьмого этажа дома на улице Льва Яшина в районе Некрасовка. Система безопасности сработала на третьем этаже. При резком торможении получила травмы женщина, у которой есть подозрение на переломы. Помимо неё в кабине в этот момент находились ещё семь человек.
Всех застрявших в лифте жильцов достали прибывшие спасатели. Пострадавшую женщину увезли в травмпункт, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробностей о её состоянии нет.
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