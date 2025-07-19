Жителю Коломны изрезало руку винтом мотора лодки на Оке
Лодка скинула мужчину на реке Оке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл накануне в районе подмосковной Коломны. Один из местных жителей не справился с управлением, и лодка выбросила его в воду. Мужчина выжил благодаря спасательному жилету и очевидцам, которые оперативно достали его из реки. У пострадавшего сильно изрезана рука винтом мотора.
Затем местным предстояло остановить лодку, которая продолжила кружить по волнам. Многие боялись подплывать близко, поскольку мотор мог в любой момент перевернуть судно. Однако, рискуя своей жизнью, неравнодушные всё же укротили лодку.
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