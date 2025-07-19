В тире Петербурга 25-летняя китаянка получила огнестрельное ранение в висок
Гражданка Китая серьезно пострадала в одном из тиров на улице Александра Блока в Санкт-Петербурге. Об сообщает издание 78.ru.
Во время занятия 25-летняя китаянка получила огнестрельное ранение в правый висок. Прибывшая на место бригада скорой помощи экстренно госпитализировала ее в Мариинскую больницу. На данный момент девушка находится в крайне тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.
Отмечается, что пострадавшая посещала тир полтора месяца, где оттачивала навыки под руководством инструктора. Иные детали инцидента пока неизвестны.
Следственный комитет обратил внимание на этот случай. Сейчас сотрудники ведомства выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Читайте также: