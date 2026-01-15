Лифт с матерью и ребенком внутри рухнул в Подмосковье
Лифт с матерью и пятилетней дочерью рухнул и пролетел четыре этажа в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
По его данным, все произошло в жилом комплексе «Эко Видное» от застройщика MR Group. После падения в кабине погас свет, заблокировались двери, а кнопка вызова диспетчера перестала работать.
Семья провела в заточении полчаса, после чего лифт начал шататься и резко рванул вверх. На одном из этажей двери неожиданно открылись, и пассажиры успели выбежать. Сразу после этого кабина снова упала. Пострадавшие отделались ушибами.
Женщина направила жалобы в управляющую компанию «Купелинка» и полицию. Коммунальщики отрицают факт поломки, утверждая, что лифт работает в штатном режиме. Сейчас кабина опечатана, жильцы хотят обратиться в технадзор.
