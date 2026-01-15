Лифт с матерью и ребенком внутри рухнул в Подмосковье

15 января 2026, 18:42

SHOT: лифт с матерью и ребенком рухнул на четыре этажа в Подмосковье

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Лифт с матерью и пятилетней дочерью рухнул и пролетел четыре этажа в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».