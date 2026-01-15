В Крыму полицейский лишился руки из-за гранаты, которую в него бросили коллеги
В Крыму полицейский лишился руки во время тактико-специальных учений на полигоне в Красноперекопске и хочет привлечь виновных к ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в конце мая во время тренировки по пресечению терактов с участием силовиков из трёх ведомств. Роль условного боевика исполнял 27-летний сотрудник полиции Даниил З. По информации издания, в его сторону сотрудник Росгвардии метнул светошумовую гранату «Заря-2М», которая, согласно инструкции, применяется против вооружённых преступников и на расстоянии не менее 2,5 метра от человека. Полицейский попытался инстинктивно отбросить гранату, однако она взорвалась у него в руках.
В результате Даниил получил травматическую ампутацию левой кисти, ожоги второй степени, осколочные ранения ног, стоп и лица, а также нейросенсорную тугоухость. Экспертиза признала травмы тяжким вредом здоровью. Учения немедленно остановили, пострадавшего госпитализировали.
Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности, однако спустя полгода прекратили его за отсутствием состава преступления. При этом, как утверждается, пропала видеозапись с камеры, установленной на шлеме пострадавшего. В Росгвардии сообщили, что внутреннее расследование возложило ответственность на самого полицейского, указав, что гранату нельзя было брать в руки.
Сам Даниил заявляет, что его не предупредили о применении светошумовых гранат и он действовал рефлекторно, не имея времени на оценку ситуации. Сейчас пострадавший добивается пересмотра дела и привлечения к ответственности силовиков, которых считает виновными в халатности, которая привела к его инвалидности.