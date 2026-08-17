Лифт с подростками рухнул с пятого этажа в Москве
Лифт с подростками внутри сорвался в доме в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно информации источника, кабина упала с пятого на второй этаж, сработало экстренно торможение. Во время ЧП в лифте кнопка связи с диспетчером не работала, а мобильная связь отсутствовала, поэтому ребята не могли связаться с родителями и сообщить о произошедшем.
По словам подростков, трос оборвался, и кабина начала стремительно падать, при этом в ней появился дым. Жители дома утверждают, что проблемы с лифтом начались около полугода назад, хотя здание новое. Уточняется, что из-за постоянных поломок пожилым людям часто приходится подниматься на верхние этажи пешком.
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