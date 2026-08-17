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Машина Росгвардии попала в ДТП в Москве

В Москве после ДТП перевернулся автомобиль Росгвардии
Фото: iStock/z1b

Три человека пострадали в результате столкновения служебного автомобиля Росгвардии и легковой машины. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информированный источник.



Авария произошла в районе Ховрино, расположенном на севере российской столицы. На пересечении улиц Дыбенко и Беломорской «Лада Гранта», двигавшаяся с включёнными спецсигналами, столкнулась с Hyundai Santa Fe. В результате столкновения автомобиль Росгвардии, в котором находились три сотрудника, перевернулся.

Один из пострадавших в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимации. Уточняется, что двое других госпитализированы с диагнозом сотрясения мозга. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Екатерина Коршунова

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