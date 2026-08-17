Мужчина изнасиловал девушку и расправился с ней возле кладбища
В Челябинской области осудили мужчину за изнасилование девушки и совершенную над ней расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
В октябре 2008 года местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже своей 18-летней дочери, которая исчезла из дома и не вернулась. Через несколько дней ее тело было найдено в лесополосе рядом с Левобережным кладбищем в Магнитогорске.
Выяснилось, что накануне исчезновения девушка была в компании знакомых, среди которых был 21-летний мужчина. Ночью она ушла с ним в сторону дома. На первых этапах расследования подозреваемый предоставил ложное алиби, которое долгое время подтверждали его сожительница и друг, из-за чего следствие приостановили.
Позже, в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет, свидетелей повторно допросили. Полиграф был применен к бывшей сожительнице подозреваемого, что позволило собрать дополнительные доказательства. После предъявления неопровержимых улик близкие подозреваемого дали правдивые показания.
По данным суда, утром 15 октября 2008 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице вместе с девушкой. Затем он схватил ее, потащил в лесополосу, где нанес удар стеклянной бутылкой по голове, повалил на землю и, угрожая расправой, изнасиловал.
Осознавая, что пострадавшая может обратиться в полицию и разоблачить его, обвиняемый схватил девушку за шею и задушил. В процессе преступления он похитил ее мобильный телефон. После того как девушка перестала подавать признаки жизни, он оттащил тело к деревьям, накрыл ветками и скрылся с места преступления. Суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.
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