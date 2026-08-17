Мужчина изнасиловал девушку и расправился с ней возле кладбища

17 августа 2026, 17:03

В Челябинской области осудили мужчину за изнасилование и убийство

Фото: iStock/corrigan201

В Челябинской области осудили мужчину за изнасилование девушки и совершенную над ней расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.