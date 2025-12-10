Лифт с подростками рухнул в шахту и пробил трубу с кипятком в российском регионе
МЧС: В Уфе лифт с 15-летними подростками упал в шахту
В Уфе произошел инцидент с подростками, застрявшими в упавшем лифте. Об этом сообщает управление МЧС по региону в Max.
Событие случилось в жилом доме на улице Ахметова. По информации местных СМИ, лифт с молодыми людьми сорвался с высоты и упал на первый этаж.
В результате падения кабина пробила трубу с горячей водой, что привело к проникновению пара внутрь лифта. Это значительно усложнило спасательные работы, однако сотрудники МЧС смогли успешно эвакуировать подростков.
Во время происшествия подростки не пострадали. Медицинские работники осмотрели их и отпустили домой.
