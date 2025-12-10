Лифт с подростками рухнул в шахту и пробил трубу с кипятком в российском регионе

10 декабря 2025, 20:46

МЧС: В Уфе лифт с 15-летними подростками упал в шахту

Фото: istockphoto/alex_u

В Уфе произошел инцидент с подростками, застрявшими в упавшем лифте. Об этом сообщает управление МЧС по региону в Max.