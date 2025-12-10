Достижения.рф

Ушедший в запой в аэропорту Таиланда россиянин пропал на три дня

Фото: istockphoto/ZzzVuk

Российский турист, вылетая из Таиланда, ушел в запой в аэропорту и пропал на три дня. Об этом KP.RU сообщил посол России в стране Евгений Томихин.



По словам дипломата, родственники потеряли связь с мужчиной, и его удалось найти благодаря волонтерам.

«Вернуться на родину (турист — прим. ред.) смог только на четвертые сутки», — сказал собеседник.

Томихин также отметил, что ему и его коллегам часто приходится сталкиваться с различными неприятными ситуациями, в которые попадают россияне. Это могут быть дорожно-транспортные происшествия, нарушения сроков пребывания и проблемы с законом.

Представитель дипмиссии добавил, что некоторые граждане РФ находятся в местах заключения в Таиланде или их задержали по различным обвинениям. С ними поддерживают регулярный контакт сотрудники консульского отдела посольства.
Никита Кротов

