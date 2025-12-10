Ушедший в запой в аэропорту Таиланда россиянин пропал на три дня

10 декабря 2025, 19:04

Посол РФ в Таиланде Томихин рассказал об ушедшем в запой в аэропорту мужчине

Фото: istockphoto/ZzzVuk

Российский турист, вылетая из Таиланда, ушел в запой в аэропорту и пропал на три дня. Об этом KP.RU сообщил посол России в стране Евгений Томихин.





По словам дипломата, родственники потеряли связь с мужчиной, и его удалось найти благодаря волонтерам.





«Вернуться на родину (турист — прим. ред.) смог только на четвертые сутки», — сказал собеседник.