Ушедший в запой в аэропорту Таиланда россиянин пропал на три дня
Посол РФ в Таиланде Томихин рассказал об ушедшем в запой в аэропорту мужчине
Российский турист, вылетая из Таиланда, ушел в запой в аэропорту и пропал на три дня. Об этом KP.RU сообщил посол России в стране Евгений Томихин.
По словам дипломата, родственники потеряли связь с мужчиной, и его удалось найти благодаря волонтерам.
«Вернуться на родину (турист — прим. ред.) смог только на четвертые сутки», — сказал собеседник.
Томихин также отметил, что ему и его коллегам часто приходится сталкиваться с различными неприятными ситуациями, в которые попадают россияне. Это могут быть дорожно-транспортные происшествия, нарушения сроков пребывания и проблемы с законом.
Представитель дипмиссии добавил, что некоторые граждане РФ находятся в местах заключения в Таиланде или их задержали по различным обвинениям. С ними поддерживают регулярный контакт сотрудники консульского отдела посольства.