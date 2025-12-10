Парень застрял в дымоходе и пролежал там семь лет

10 декабря 2025, 19:18

В США нашли останки юноши, которые семь лет пролежали в дымоходе

Фото: iStock/dominikherz

В США нашли тело юноши, который семь лет назад застрял в дымоходе заброшенной хижины. Подробности приводит Ladbible.