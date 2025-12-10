Парень застрял в дымоходе и пролежал там семь лет
В США нашли тело юноши, который семь лет назад застрял в дымоходе заброшенной хижины. Подробности приводит Ladbible.
По данным издания, 18-летний Джошуа Маддукс пропал без вести в штате Нью-Джерси еще весной 2008 года, когда не вернулся домой с короткой прогулки. Его семья надеялась, что он жив и начал новую жизнь в другом месте.
Спустя семь лет строители, разбирая старое здание всего в миле от его дома, почувствовали неприятный запах. Убрав мебель, закрывавшую камин, они обнаружили в дымоходе одежду и мумифицированные останки.
Установить личность умершего удалось благодаря стоматологическим записям и характерной особенности — отсутствию кончика указательного пальца на правой руке. Несмотря на странные обстоятельства, полиция исключила версию убийства.
В ходе следствия и вскрытия выяснилось, что парень погиб в результате несчастного случая: он застрял в дымоходе, пытаясь попасть в хижину, а позже скончался от переохлаждения и воздействия окружающей среды.
