В Башкирии семиклассница выпала из школьного окна

Прокуратура: В Уфе семиклассница выпала из школьного окна
В Уфе ученица седьмого класса выпала из окна школы. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Башкирии.
Ведомство проведет проверку для выяснения обстоятельств инцидента и оценит действия должностных лиц органов, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также сотрудников учебного заведения.
По информации главы республиканского Минздрава Айрата Рахматуллина, девочку госпитализировали в детскую больницу № 17, и сейчас она находится в реанимации.
Все необходимые обследования уже провели, ее состояние оценивается как тяжелое.
