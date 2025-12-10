Достижения.рф

В Башкирии семиклассница выпала из школьного окна

Прокуратура: В Уфе семиклассница выпала из школьного окна
Фото: istockphoto/Motortion

В Уфе ученица седьмого класса выпала из окна школы. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Башкирии.



Ведомство проведет проверку для выяснения обстоятельств инцидента и оценит действия должностных лиц органов, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также сотрудников учебного заведения.

По информации главы республиканского Минздрава Айрата Рахматуллина, девочку госпитализировали в детскую больницу № 17, и сейчас она находится в реанимации.

Все необходимые обследования уже провели, ее состояние оценивается как тяжелое.

