Лифт с ребенком внутри сорвался в российском городе
Лифт со школьницей резко остановился в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщает портал NGS24.ru.
Все произошло утром 16 мая. Механик аварийной службы помог девочке выбраться почти через полчаса после остановки. Как рассказали в компании «Лифттехника», обслуживающей лифты в здании, причиной инцидента стали перебои в электросетях микрорайона Черемушки.
Главный инженер Валерий Шолеров пояснил, что из-за кратковременной потери напряжения лифт потерял свое местоположение и ушел выше верхнего этажа. После этого сработал концевой выключатель, остановивший кабину.
В компании добавили, что плановое техобслуживание проводится ежемесячно, а полные испытания инженерной лаборатории на этой кабине прошли 19 мая без замечаний.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
