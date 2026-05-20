Пострадавшая при обрушении балкона в Севастополе школьница находится в сознании
Пострадавшая при обрушении балкона в Севастополе школьница находится в сознании. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По информации СМИ, 17-летняя девушка при падении получила тяжелую черепно-мозговую травму и находилась без сознания. Врачи боролись за стабилизацию ее состояния. Позже стало известно, что пострадавшая пришла в себя.
SHOT также уточняет, что в момент инцидента на балконе фотографировались выпускники — ежегодная традиция школы. По данным обозревателей, в тот момент, когда фотограф снимал подростков, балкон рухнул. Не исключается, что школьники могли делать прыжковое фото.
Ранее на девочку рухнул памятник в российском регионе. Возбудили уголовное дело.
