Болгарцы в России наблюдают черную воду из-под крана
В Татарстане жители города Болгар столкнулись с необычной проблемой. Вместо чистой воды из кранов потекла темная жижа. Установленные горожанами фильтры не справляются с загрязнением, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
В местной районной администрации пояснили, что вода почернела из-за отложений грязи на внутренних стенках труб. В связи с ростом давления в системе эти отложения начали отходить. Коммунальные службы уже приступили к промывке сетей.
Ранее, 18 апреля, другой инцидент произошел в Челябинской области. Прорвало дамбу на озере Кумляк, находящемся в 800 метрах от одноименного села. Вода быстро уходила из водоема — на месте образовалась впадина глубиной около трех метров.
По свидетельствам очевидцев, потоки направлялись в сторону поселков Житари, Малые Житари и Зерновой. Образовавшиеся котлованы перерезали несколько дорог к населенным пунктам.