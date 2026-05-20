Болгарцы в России наблюдают черную воду из-под крана

20 мая 2026, 14:02

У жителей Болгара в Татарстане из-под крана идет черная жижа

В Татарстане жители города Болгар столкнулись с необычной проблемой. Вместо чистой воды из кранов потекла темная жижа. Установленные горожанами фильтры не справляются с загрязнением, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.





В местной районной администрации пояснили, что вода почернела из-за отложений грязи на внутренних стенках труб. В связи с ростом давления в системе эти отложения начали отходить. Коммунальные службы уже приступили к промывке сетей.



Ранее, 18 апреля, другой инцидент произошел в Челябинской области. Прорвало дамбу на озере Кумляк, находящемся в 800 метрах от одноименного села. Вода быстро уходила из водоема — на месте образовалась впадина глубиной около трех метров.



По свидетельствам очевидцев, потоки направлялись в сторону поселков Житари, Малые Житари и Зерновой. Образовавшиеся котлованы перерезали несколько дорог к населенным пунктам.



