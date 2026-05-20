Россиянин расплатился жизнью за парковку
В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве оппонента в придорожном кафе. Инцидент произошел 2 марта, сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
По данным следствия, между приятелем обвиняемого и потерпевшим вспыхнул конфликт из-за того, что последний припарковал свой автомобиль на тротуаре. Позже трое мужчин встретились, чтобы уладить разногласия.
В ходе выяснения отношений приятель фигуранта подрался с потерпевшим, после чего обвиняемый открыл огонь из охотничьего ружья. Одно из попаданий оказалось смертельным — ранение не оставило пострадавшему шансов выжить. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.
Ранее фигурант уголовного дела получил срок за убийство отца с ребенком 20-летней давности в Дагестане. Трагедия произошла из-за ошибки.