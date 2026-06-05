Лифт упал в жилом доме в Оренбурге, три человека пострадали
В Оренбурге в многоквартирном доме на улице Березка, 2/1 произошло падение лифтовой кабины. Об этом в Макс сообщил глава города Альберт Юмадилов.
Чиновник назвал случившееся «нештатной ситуацией», связанной с лифтовым оборудованием. По данным региональной прокуратуры, предварительно установили, что ЧП произошло 5 июня. Ведомство проводит проверку.
Ранее утром 16 мая в одном из жилых домов Красноярска произошла аварийная остановка лифта с несовершеннолетней девочкой. Уточнялось, что механику аварийной службы потребовалось почти полчаса, чтобы помочь школьнице выбраться из кабины.
В обслуживающей компании «Лифттехника» пояснили, что причиной инцидента стали перебои в работе электросетей микрорайона Черемушки. Как рассказал главный инженер Валерий Шолеров, из-за кратковременной потери напряжения лифт потерял местоположение и ушел выше верхнего этажа, после чего сработал концевой выключатель, экстренно остановивший кабину.
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