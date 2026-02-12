Пенсионера приговорили к суровому сроку за поджог машины полиции в центре Москвы

12 февраля 2026, 20:29

Суд приговорил пенсионера к 16 годам за поджог полицейского автомобиля в Москве

Фото: Istock/Vladimir Cetinski

Московский суд назначил 16 лет лишения свободы мужчине, который бросил «коктейль Молотова» в полицейский автомобиль. Об этом сообщает ТАСС.