Пенсионера приговорили к суровому сроку за поджог машины полиции в центре Москвы
Московский суд назначил 16 лет лишения свободы мужчине, который бросил «коктейль Молотова» в полицейский автомобиль. Об этом сообщает ТАСС.
Суд приговорил 66-летнего Ивана Зелинского к 16 годам колонии строгого режима. Первые три года он проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Суд признал Зелинского виновным в совершении террористического акта.
Поджог произошёл 24 декабря 2024 года в Кривоарбатском переулке. Пенсионер бросил бутылку с горючей жидкостью в полицейскую машину, которая находилась у здания территориального отдела УВД в центре Москвы. Сотрудники задержали его на месте, никто не пострадал.
Во время поджога на виновнике была полицейская форма. Следствие считает, что мужчина действовал по указанию звонивших с Украины. Зелинский признаёт факты, но настаивает на переквалификации обвинения на хулиганство.
