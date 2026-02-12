Достижения.рф

В российском городе трактор снёс ковшом голову прохожей

В Чебоксарах трактор при уборке снега задел ковшом 45-летнюю женщину
Фото: Госавтоинспекции по Чувашской Республике

В Чебоксарах водитель трактора во время уборки снега ковшом ударил по голове 45-летнюю женщину. Об этом сообщает РИА Новости.



Спецтехника работала во дворе жилого дома на бульваре Юности. В какой-то момент водитель потерял управление, и машину понесло в сторону. Ковш задел проходившую мимо женщину.

От удара пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и открытую рану головы. Бригада скорой помощи доставила раненую в больницу. В ГИБДД проводят проверку по факту наезда на пешехода. Сотрудники ведомства опрашивают свидетелей и устанавливают точные причины, по которым тракторист не справился с управлением.

Ольга Щелокова

