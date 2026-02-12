В российском городе трактор снёс ковшом голову прохожей
В Чебоксарах водитель трактора во время уборки снега ковшом ударил по голове 45-летнюю женщину. Об этом сообщает РИА Новости.
Спецтехника работала во дворе жилого дома на бульваре Юности. В какой-то момент водитель потерял управление, и машину понесло в сторону. Ковш задел проходившую мимо женщину.
От удара пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и открытую рану головы. Бригада скорой помощи доставила раненую в больницу. В ГИБДД проводят проверку по факту наезда на пешехода. Сотрудники ведомства опрашивают свидетелей и устанавливают точные причины, по которым тракторист не справился с управлением.
