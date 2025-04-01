Влетевшего на байке в столб россиянина разорвало на части в Таиланде

Фото: iStock/Osobystist
Россиянина разорвало на части в ДТП в Таиланде: мотоциклист на большой скорости врезался в столб. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Смертельная авария произошла в ночь на 1 апреля на объездной дороге в Пхукете. Гражданин РФ, который ехал на мотоцикле Honda Forza, не справился с управлением и влетел в столб. Удар был настолько сильным, что его тело разорвало на части.
Останки мотоциклиста разбросало на 60 метров. По данным местных жителей, на этом участке дороги произошли еще два ДТП примерно в то же время, что и эта авария.
Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянин, управлявший мотоциклом, погиб в результате столкновения с грузовиком. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Зеленограде колдун-отшельник попытался застрелить тёщу
Школьница в Москве отдала онлайн-гадалке 3,8 млн рублей за снятие порчи от провала на ЕГЭ
В США ребенок умер из-за пожирающей мозг амебы после посещения аквапарка
Останки мотоциклиста разбросало на 60 метров. По данным местных жителей, на этом участке дороги произошли еще два ДТП примерно в то же время, что и эта авария.
Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянин, управлявший мотоциклом, погиб в результате столкновения с грузовиком. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Зеленограде колдун-отшельник попытался застрелить тёщу
Школьница в Москве отдала онлайн-гадалке 3,8 млн рублей за снятие порчи от провала на ЕГЭ
В США ребенок умер из-за пожирающей мозг амебы после посещения аквапарка
Екатерина Коршунова