Baza: машина упала с высотной парковки в Москве и загорелась

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Автомобиль упал с высотной парковки в Москве и загорелся. Как пишет Baza, все случилось на Крылатской улице города. Очевидцы рассказали, что машина марки «Вольксваген Гольф» сорвалась с четвертого этажа. По предварительной информации, водитель погиб.
Перед этим стало известно о гибели женщины в результате ДТП в Приморье. Сообщалось, что пострадали девять человек. Авария с летальным исходом произошла на 393-м километре трассы А-370 «Уссури». В пресс-службе регионального главка МВД России добавили, что один автомобиль вылетел на встречную полосу. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. На месте ДТП работают полицейские, спасатели и медики.
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Никита Кротов