Baza: машина упала с высотной парковки в Москве и загорелась

Автомобиль упал с высотной парковки в Москве и загорелся. Как пишет Baza, все случилось на Крылатской улице города. Очевидцы рассказали, что машина марки «Вольксваген Гольф» сорвалась с четвертого этажа. По предварительной информации, водитель погиб.