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Baza: машина упала с высотной парковки в Москве и загорелась

Фото: istockphoto/trikolor

Фото: istockphoto/trikolor

Автомобиль упал с высотной парковки в Москве и загорелся. Как пишет Baza, все случилось на Крылатской улице города. Очевидцы рассказали, что машина марки «Вольксваген Гольф» сорвалась с четвертого этажа. По предварительной информации, водитель погиб.
Перед этим стало известно о гибели женщины в результате ДТП в Приморье. Сообщалось, что пострадали девять человек. Авария с летальным исходом произошла на 393-м километре трассы А-370 «Уссури». В пресс-службе регионального главка МВД России добавили, что один автомобиль вылетел на встречную полосу. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. На месте ДТП работают полицейские, спасатели и медики.

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#мир
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#парковка
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Росгвардия задержала подозреваемого в покушении на убийство в Подмосковье
31 марта 2025, 20:33

Фото: istockphoto/trikolor

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в покушении на убийство и угрозе убийством в Подмосковье. В столичном управлении ведомства предоставили видеозапись задержания. Уточняется, что фигурант уголовного дела подозревается также в незаконном хранении оружия.
В Росгвардии пояснили, что мужчина угрожал матери заявительницы, когда проник в жилище с предметом, похожим на автоматическое оружие. Затем он предпринял неудачную попытку выстрела. Нападавшего вывел из квартиры отец потерпевшей.

«В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, боеприпасы и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сказано в релизе.
По факту происшествия ведется следствие.

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#мир
#россия
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#новости
#убийство
#криминал
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В США ребенок умер из-за пожирающей мозг амебы после посещения аквапарка
DM: В США годовалый ребенок заразился пожирающей мозг амебой и умер
31 марта 2025, 19:55

Фото: iStock/YouraPechkin

В США годовалый ребенок умер после похода в аквапарк, во время которого он заразился пожирающей мозг амебой. Об этом информирует Daily Mail.
Трагедия произошла в штате Арканзас. Родители отправили ребенка играть на игровую площадку с фонтанами, но после того, как семья вернулась домой, малышу стало плохо. У него поднялась температура и началась рвота.

Медики не смогли спасти ребенка. Уточняется, что мальчик заразился амебой Naegleria fowleri. Она пожирает мозг и способна проникнуть в организм через нос при плавании в пресной теплой воде.

После в аквапарке, где заразился малыш, провели проверку. Было установлено, что вода в фонтанах в детской игровой зоне была недостаточно хлорирована, что спровоцировало размножение амебы.

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В Зеленограде колдун-отшельник попытался застрелить тёщу
SHOT: В Зеленограде «колдун» пытался застрелить тёщу, потому что от него ушла жена
31 марта 2025, 19:21

Фото: iStock/IndiaUniform

В Зеленограде колдун-отшельник попытался застрелить тещу, из-за которой его бросила жена. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Последние десять лет 60-летняя теща Альвина и «колдун» Леонид не могли наладить отношения. В результате женщина убедила дочь Владу уйти от мужа. Колдун, вооружившись автоматом Калашникова, отправился мстить теще.

Леонид отключил свет в квартире, чтобы теща вышла в подъезд, но дверь открыла экс-супруга. Мужчина оттолкнул ее и ворвался в квартиру, направив оружие на Альвину. У колдуна произошла осечка, после которой его скрутил тесть.

Затем чародей выбросил автомат и скрылся на своей машине. Спустя время злоумышленника задержали правоохранители. Мужчине грозит до 19 лет за незаконное хранение оружия и покушение на убийство.

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Baza: в Москве задержали извращенца по подозрению в педофилии
31 марта 2025, 19:19

Фото: istockphoto/blinow61

Извращенца в спецовке во время самоудовлетворения задержали в Москве в районе ЖК «Метрополия» на Волгоградском проспекте. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Авторы публикации уточнили, что мужчина наблюдал за детьми, укрывшись в уступе напротив детской площадки и думая, что его не видят. По информации журналистов, злоумышленника уже задержали полицейские.

А тем временем следователи сейчас разбираются в обстоятельствах уголовного дела по факту похищения девушек и принуждения их к проституции в Красноярском крае. Известно, что речь идет о целой преступной группировке, куда входило к 2020 году не меньше 40 человек. Злоумышленники работали с января 2018 года.

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#криминал
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Москвичка вонзила нож в сердце любимому после того, как он сделал ей предложение
31 марта 2025, 17:46

Фото: istockphoto/okan akdeniz

В Москве женщина нанесла ножевое ранение в сердце своему партнеру после того, как он сделал ей предложение. Она пыталась выдать убийство за суицид.
Как сообщает SHOT, 48-летняя Лариса сначала рассказала полиции, что её сожитель, 49-летний Дмитрий, не смог справиться с отказом. Она придумала историю о том, что разбила ему сердце. По ее словам, на кухне Дмитрий предложил выйти за него замуж, но она не смогла согласиться. Позже мужчину нашли на полу в их квартире на Челюскинской улице. Лариса утверждала, что он покончил с собой.

Однако следователи не поверили рассказу Ларисы и вскоре разоблачили её ложь. Выяснилось, что она нанесла своему партнеру несколько ножевых ударов в сердце. Мужчина скончался в больнице. Против москвички возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве.

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