Липчанин сжег дачу бывшей тещи из мести
В Липецке сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном сожжении дачного дома его бывшей тёщи. Об этом информирует региональное управление МВД.
Инциденту предшествовало обращение в дежурную часть от 55-летней женщины, которая сообщила о том, что неизвестный злоумышленник уничтожил огнём её загородную недвижимость. Сумма материального ущерба, по оценке заявительницы, составила 300 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению бывшего родственника пострадавшей.
По данным следствия, фигурант прибыл к участку бывшей родственницы, разбил кирпичом оконное стекло и намеренно инициировал возгорание, в результате которого строение полностью охватило пламенем. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.
Максимальная санкция, предусмотренная за указанное преступление, составляет до пяти лет лишения свободы. Ведется расследование.
Читайте также: