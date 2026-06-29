Липчанин сжег дачу бывшей тещи из мести

29 июня 2026, 21:59

МВД: Житель Липецка сжег дачу бывшей тещи, чтобы отомстить

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В Липецке сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном сожжении дачного дома его бывшей тёщи. Об этом информирует региональное управление МВД.